Nga sot, të gjithë këmbësoret do të duhet të marrin leje-dalje përmes portalit e-Albania, por përjashtim nga ky rregull përbëjnë ata që shkojnë në punë.

Kujtojmë që këto masa janë ndërmarrë nga qeveria me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Më poshtë keni një listë me pyetet më të shpeshta dhe sqarimet në lidhje me paqartësitë që keni për rregullin e ri.

1. Cfarë lejesh jane këto?

Këto janë leje për kembësorët, qe duhet te dalin nga shtepia per te blere: ushqime, ilaçe apo per sherbesa te tjera.

2. Si mund te aplikoj per kete leje?

Aplikimi nepermjet internetit:

Klikoni www.e-albania.al ose nepermjet aplikacionit e-albania, te cilin mund ta shkarkoni ne smartphone-n tuaj dhe te kerkoni sherbimin: “Leje per Dalje”.

Per te aplikuar per kete sherbim ju duhet te jeni i identifikuar ne portal. (Regjistrohu ne portal nepermjet te dhenave te kartes suaj te identitetit nese nuk jeni regjistruar me pare)

Aplikimi me ane te sms-se ne telefon:

Ata qytetare, qe nuk kane mundesi te aplikojne ne internet, mund te dergojne nje mesazh te thjeshte ne numrin: 55155 me tekst: Numri i kartes se identitetit dhe oren e daljes

Psh: J12345678L 0930

3. Kur e marr miratimin e lejes, kur aplikoj nga e-Albania?

Aplikimi nga aplikacioni e-Albania, miratohet automatikisht ne moment dhe vjen ne e-mail-n tuaj, dhe ne numrin e telefonit nese keni regjistruar numrin tuaj gjate aplikimit.

4. Kur e marr miratimin, kur aplikoj me sms ne 55155?

Kur aplikohet me sms miratimi per lejen e kerkuar vjen 1 dite me vone, pra te nesermen.

Psh: Nese dergon nje mesazh diten e hene, miratimi me sms vjen diten e marte, dhe qytetari mund te dale diten e merkure.

5. Per sa kohe eshte kjo leja?

Leja eshte per nje date te caktuar, dhe zgjat vetem 1 ore, brenda fashes orare: 05.00-13.00.

6. A mund te leviz me automjetin tim me kete leje?

Jo, “Leja per dalje” eshte per kembesoret.

7. Sa here qe me duhet te dal, duhet te aplikoj?

Po, ju duhet te aplikoni sa here qe ju nevojitet te dilni per te bere pazar, per te shkuar ne farmaci apo sherbese tjeter. Por, vetem 1 ore brenda nje dite.

8. Shtetasit e huaj si mund te aplikojne? /How can the foreign citizens apply for a pemission?

Shtetasit e huaj mund te aplikojne per nje leje per dalje ditore, duke derguar nje sms ne numrin 55155 me formatin “F IDnumber Time”

The foreign citizens may apply for a one time per day pemission by sending a text message at the number 55155 ëith the format “F IDnumber Time” (F stands for Foreigner)

Example: F J1234567G 0930

9. Po per te shkuar ne pune duhet te aplikoj?

Jo, per te shkuar ne pune si kembesor nuk nevojitet aplikim per leje-dalje.

10. Po kur jemi ne nje certifikate une dhe prinderit e mi, por ata jetojne ne nje qytet tjeter nga une si mund te aplikojme per te dale te dyja palet?

Ne rastet kur disa anetare te certifikates suaj familjare jetojne ne nje qytet tjeter, dhe ju punoni e jetoni ne nje qytet te tjeter, te dyja palet mund te aplikojne per leje duke qene se verifikohet vendndodhja e ndryshme e punes per anetaret, qe i perkasin te njejtes certifikate familjare.

11. Po, per te shkuar ne spital vlen kjo leje?

Ne rast se ju do te shkoni ne kembe ne spital, patjeter qe vlen.

***Per cdo pyetje shtese apo paqartesi mbi menyren e aplikimit ne portalin e-Albania per sherbimin online “Leje per Dalje” apo per sherbime te tjera ne portal, Lutemi te na shkruani ne adresen login@e-albania.al

