Nga janari fillon shtrenjtimi i çmimit të karburanteve

Një rritje sporadike e çmimeve të karburantit këto ditë, paralajmëron fillimin e shtrenjtimit të naftës dhe gazit.

Në disa pika karburanti, nafta kushton 5 deri në 10 lekë me shtrenjtë se një jave më parë. Ndërsa operatoret më të mëdhenj në treg, thonë se nuk kanë rritur çmimet, por kanë në plan të aplikojnë atë duke filluar nga janari. Arsyeja e shtrenjtimit të karburanteve vjen nga jashtë sipas tyre.

Dollari është forcuar ndaj lekut duke arritur në gati 130 lekë për një dollar, ndërsa çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare është rritur muajt e fundit. Një fuqi nafte kushton 55 dollarë, ose 20 dollarë me shumë se në fillim të vitit.

Vitin e ardhshëm, pritet të rritet edhe çmimi i gazit, pas vendosjes se akcizës me 8 leke për litër.