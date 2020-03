Kryebashkiaku Bill de Blasio deklaroi se ka 36,221 raste të konfirmuara me koronavirus në New York City.

Numri është rritur shumë ndonëse autoritetet e Bashkisë prej gati një jave po u bëjnë thirrje njujorkezëve që të shmangin testimet dhe nëse kanë shenja thjesht ta trajtojnë veten sikur e kanë virusin. Ata duhet të paraqiten në spital ose të thërrasin ndihmën e shpejtë vetëm nëse janë në gjendje shumë të rëndë. Të gjithë të tjerët të përpiqen fillimisht të shërohen në shtëpitë e tyre.

Deri tani kanë vdekur 790 vetë prej koronavirusit në Qytet, tha de Blasio. 112 vetë më shumë se 25 orë më parë.

Rastet sipas njësive kryesore të Qytetit:

Queens me 11,868

Brooklyn 9,521

The Bronx: 6,830

Manhattan 5,877

Staten Island 2,091

(Fotografi e marre nga nje infermiere ne New York – kamionet-frigorigere qe mbajne te vdekurit nga koronavirusi)