Parlamenti i Holandës ka vendosur t’i thotë “Jo” Shqipërisë për hapje negociatash, ndërsa i ka thënë “Po” Maqedonisë së Veriut.

Vendimi sapo është marrë nga parlamenti, ndërsa i rekomandohet Komisionit Europian të mos hapë negociatat. Si shkak kryesor bëhet me dije është mosarritja e rezultateve në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Vendimi i marrë nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme dhe Këshilli i Punëve të Jashtme të Holandës:

Propozuar më 11 qershor 2019,

pas dëgjimit të diskutimit,

duke vënë në dukje se, sipas qeverisë holandeze, Shqipëria nuk po arrin rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar;

vëren se në bazë të këtij raporti të progresit mund të vërtetohet se Shqipëria nuk i plotëson kushtet e vendosura;

i bën thirrje qeverisë holandeze të mos pajtohet me propozimin e Komisionit për fillimin e negociatave për pranimin në BE;

Dhe vazhdon me rendin e ditës.

Shqipëria e Maqedonia e Veriut në BE? Tusk: Disa vende s’janë gati

Disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë të gatshme të pranojnë fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë gjatë qershorit, deklaroi Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Donald Tusk pas takimit me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i cili qëndroi për vizitë zyrtare në Bruksel.

Tusk deklaroi se Shkupi dhe Tirana kanë kryer të gjitha detyrat që priste BE-ja dhe se ai vetë parapëlqen zbatimin e rekomandimit të KE-së.



“Ju keni bërë gjithçka që pritej nga ju por dua të jem i sinqertë me ju që jo të gjithë vendet anëtare janë të përgatitura që të vendosin për hapjen e negociatave brenda ditëve që vijnë. Unë personalisht besoj se mund të ketë vetëm një vendim, të caktohen negociatat sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Pyetja sot nuk është “nëse…’ por “kur…”. Nëse jam pak konciz, është sepse e di që të arrihet konsensus mes 28 vendeve anëtare merr më shumë kohë se sa do të më pëlqente- deklaroi Donald Tusk.

Presidenti Pendarovski u deklarua i vetëdijshëm se vendi i tij ka nevojë edhe për reforma të tjera dhe për eliminimin e dobësive, gjëra të cilat beson se do të adresohen gjatë negociatave.

Duhet të theksojmë edhe një realitet tjetër ballkanik, ne jemi më efikas kur kemi para nesh detyra konkrete. Kurse negociatat për anëtarësim janë mjeti më i mirë reformues. Këtë qershor Bashkimi Evropian ka mundësi historike të tregojë lidership dhe vizion për të ardhmen e të gjithë rajonit tonë me dhënien e datës për negociata për Maqedoninë e Veriut. Qytetarët tanë nuk kërkojnë shpërblim të pamerituar por mundësi të merituar për të ndërtuar shtet evropian me shoqëri të drejtë, humane dhe përparimtare- Stevo Pendarovski.

Fillimi eventual i negociatave me BE-në ka qenë temë në takimin e Pendarovskit edhe me përfaqësuesen e lartë të BE-së për politikë të jashtme, Federika Mogerini. Në 18 qershor, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare kanë takimin e parë kurse në 22 dhe 23 qershor, Këshilli pritet të marrë vendim përfundimtar për negociatat me Maqedoninë e Veriut.