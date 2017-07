Me vendosjen e këtyre bizneseve, Parku është plotësuar me biznese prodhuese.

Me këtë rast, kryetari Lladrovci, tha se nënshkrimi i këtyre kontratave të reja, përpos që do të jenë konkurruese në tregun e brendshëm, ato do të kenë edhe tregun e jashtëm dhe do të krijohen vende të reja të punës.

Në Parkun e Biznesit në Drenas, janë vendosur biznesi “Euromodel”, “PowerPasck”, “Bereqeti”, “Beni Dona” dhe “Klea”.