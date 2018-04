Naser Buzhala "Udhetimi im"

Nuk e kishte menduar ndonjehere qe do te largohej nga Kosova, por duket se nje telefonate ndryshoi gjithcka ne jeten e tij. Ndoshta do i duhej te harronte se ishte nxenesi i shkelqyer qe kaloi dy klase ne nje vit. Te gjendurit ne Londer dhe fillimi nga zero e ben impresionues udhetimin e tij, kur enderra duhej te realizohej patjeter. Mbase ishte nder inxhiniret e pare shqiptare ne Britani, dhe Londra ishte thjeshte nje parajse por me sfida te jashtezakonshme. Mbi 500 projekte do te kalonin ne duart e tij duke bashkepunuar me firmat me prestigjioze britanike. Pas 14 vitesh krijoi kompanine e tij, te paren shqiptare ne llojin e saj. Ndiqni udhetimin e Inxhinierit te ndertimit Naser Buzhala me Petrit Kuçana ne The Albanian #Udhetimiim

