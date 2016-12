NASA përdor lazer për hulumtimin e rajoneve polare

Administrata Amerikane e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) ka theksuar se me qëllim të ndjekjes së ndryshimeve klimatike, do të mbledhë të dhëna duke përdorur rreze lazer pa pasur nevojë për dritën e diellit për të vlerësuar nivelet e planktoneve në pole.

