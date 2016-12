Si po shkatërrohet familja shqiptare në Britani

Dr Zamira Ruspi

Chair – Mother Teresa Albanian Union

Faleminderit për opinionet tona lidhur me problemin e divorcit në familjet shqiptare ne MB.

Pike së pari është mungesa e komunikimit midis burrit dhe gruas për të gjetur gjuhën e përbashkët dhe përgjegjësinë e barabartë qe kane për mirërritjen e fëmijëve, duke filluar nga sjellja dhe komunikimi ne sy te fëmijëve te tyre qe duhet te jete me edukate dhe kulture, sepse babai mund te sjelle shume te ardhura financiare, por mungon komunikimi dhe mirëkuptimi i çiftit.

Se dyti në përgjegjësinë financiare se si i administrojnë te ardhurat, sa sjellin dhe sa iu përgjigjen nevojave te familjes, pasi shume burra i prishin për loja fati, të tjerë me cigare dhe alkool, kështu që nuk ngelet gjë për fëmijët dhe për familjen në tërësi.

Se treti, por që është edhe më e rëndësishmja dhe që ka mundësi të jetë në rritje të divorceve të familjeve të reja është disniveli që mund të ketë çifti, pasi shumë djem që jetojnë në Angli po i marrin nuset nga vendet e tyre duke ju premtuar shume gjera dhe ato nga qejfi i Anglisë, por ndoshta jo se u pëlqen burri, pranojnë të martohen, këtu vinë dhe janë pa letra, pa te drejte shkolle dhe pune , nuk gjejnë ato çfarë parashikonin, ose bënin jetë më të mirë në vendet e tyre, ishin më të kënaqura, kështu pasi shohin Londrën, blejnë ca fustane, dhe me vonë fillojnë kontradiktat, të shpresojmë te mos kemi divorce në këtë pikë.

Se katërti problemet vjehrre dhe nuse është një faktor tjetër, ndërhyrja me shume se sa duhet ne çështjet e familjeve te reja.

Së fundi dhuna në familje, akoma ka burra qe qëllojnë gratë e tyre dhe aq me keq ne sy të fëmijëve, qofshin këta te rritur apo adoleshente.

Ata që i vuajnë më shumë këto ndarje janë fëmijët, duke ndikuar në anën psikologjike, emocionale, fizike, shoqërore.

Mesazhi ynë është të forcojmë familjen me komunikim dhe gjuhë të përbashkët midis burrit dhe gruas,të forcojmë familjen ne këto pika:

Të ndjejmë përgjegjësinë e përbashkët, morale, edukuese, financiare ne rritjen dhe edukimin e fëmijëve tanë

Të suportojme burri gruan dhe anasjelltas gruaja burrin në situata të vështira qe mund të kalojnë.

Ti jepet shansi i 2 apo i 3 bashkëshortit apo bashkëshortes për të mbajtur familjen te bashkuar dhe solide.