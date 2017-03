Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sipas informacioneve të fundit të “As”, trajneri Antonio Conte iu ka kërkuar drejtuesve të klubit transferimin e spanjollit.

Tekniku italian e do Moratan medoemos në afatin kalimtar të verës, me Chelsean që do të tentojë të shfrytëzojë faktin që sulmuesi nuk është i lumtur në “Santiago Bernabeu” për shkak të minutazhës.

Diego Costa mund të lëvizë drejtë Kinës në verë, andaj Morata do të ishte zëvendësuesi ideal për të.