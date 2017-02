Mohimi i krimeve të regjimeve totalitare në Shqipëri, duhet të jetë vepër penale

Nga Dritan Dema

Kujtimi i krimeve të kryera nga regjimet totalitare në Shqipëri

Kanë kaluar rreth 26 vjet nga ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, nga një rregjim i egër diktatorial, në një sistem politik shumëpartiak. Por, a është shëruar apo çliruar akoma shoqëria shqiptare, nga traumat, torturat dhe tronditjet, e pësuara gjate viteve të pushtimit nazi – fashist 39 – 44 dhe më pas izolimit nga rregjimi komunist 44 – 91?

Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje, po e analizoj në vijim:

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në këto 26 vjet ka miratuar dy rezoluta:

E para, në Tetor 2006, Rezoluta: “Për dënimin e krimeve te kryera nga rregjimi komunist në Shqipëri” dhe e dyta, në Nëntor 2016,

Rezoluta: “Për dënimin e krimeve te komunizmit ndaj klerit, si dhe mirënjohjen e veçante për rolin dhe veprimtarinë e klerikëve ne mbrojtjen e vlerave demokratike dhe te drejtave dhe lirive themelore te njeriut”.

Këto rezoluta janë për tu përshëndetur dhe tashme Parlamenti Shqiptar duhet te vijoje me veprime konkrete, në realizim të plote të gjitha pikave, të këtyre rezolutave.

6000 persona të zhdukur gjate rregjimit komunist në Shqipëri

Në faqen zyrtare te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise citohet:

“Në periudhën 1944-1991, rreth 6.000 persona u ekzekutuan me ose pa urdhër të gjykatës dhe trupat e tyre nuk iu kthyen kurrë familjeve të tyre për varrim. Ka edhe raporte të shumta se të burgosur politikë vdiqën në burgjet apo kampet e punës si rezultat i torturave apo shkaqe të tjera. Megjithatë, trupat e tyre janë ende të humbur”.

Në javën e parë të Nëntorit 2016, përpara ceremonisë së Lumturimit të 39 Klerikëve Katolikë, Kuvendi i Shqipërisë nëpërmjet rezolutës që përmenda me lart, do të deklaronte se:

“Vlerëson me mirënjohje të thellë veprën, punën intelektuale dhe vlerat e jashtëzakonshme njerëzore të klerikëve shqiptarë gjatë regjimit komunist për ruajtjen e besimit fetar dhe të tolerancës fetare, në funksion të ndërtimit për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm të një shoqërie të re dhe demokratike, që njeh dhe respekton lirinë e besimit dhe të drejtat e njeriut.

Vlerëson se klerikët që ishin viktimë e krimeve dhe persekutimeve të regjimit komunist, si dhe familjarët e tyre meritojnë rehabilitim, respekt dhe mirëkuptim për vuajtjen e tyre, si dhe mirënjohje për qëndresën e tyre ndaj sistemit më të egër diktatorial komunist në Evropën Lindore”.

Por, në fund të muajit Nëntor 2016, gjatë një tubimi në Shkodër, qytetari Odise Porodina deklaronte: https://www.youtube.com/watch?v=Co7BNAaH2fE

“Nuk e di Ai (duke iu referuar Presidentit të Republikës) së ç ‘është Postriba, që një grusht kriminelesh erdhën dhe sulmuan Shkodrën, por morën përgjigjen e merituar.. Duan tani që krimineleve tu bëjnë edhe buste.. Merr dekoratën dhe ia ven atij kriminelit në qafë, Atij Ballistit”.

Por faktet tregojnë, se banoret e Postibes, Bashkia Shkodër, ishin ndër të parët që u përballen me një terror shtetëror, pas organizimit të një kryengritje kundër pushtetit komunist, nga 6 organizatorë nga kjo zone dhe më gjerë.

Sipas Shoqatës së Ish te Përndjekurve Politike në Postribe: “37 persona janë pushkatuar pa gjyq, 67 persona u dënuan me burgim, 37 persona të tjerë janë internuar me forcë dhe janë djegur 19 shtëpi banimi”.

Vrasje, pushkatime pa gjyq, burgosje, internime dhe djegie të shtëpive: janë prova të një krimi shtetëror ndaj shume personave të pafajshëm, me elemente që mund te konsiderohen: Krime Kunder Njerezimit.

Trajtimi i këtyre çështjeve nga vendet ish komuniste, tashme anëtare të Bashkimit Evropian.

Komisioni Evropian në Dhjetor 2010 ka përgatitur një raport për Parlamentin Evropian dhe Keshillin e Evropes, me temen e sipercituar. Raportin e plote mund ta lexoni ketu.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0783

Në ketë raport, nder të tjera, citohet:

“Drejtësia për viktimat është e rëndësishme për tranzicion të suksesshëm nga totalitarizmi në demokraci”.

“Gjykimet e autorëve, mekanizma të kërkimit të së vërtetës, hapjen e arkivave, procedurat e lustracionit, rehabilitimin dhe kompensimin e viktimave dhe kthimin e pronave të konfiskuara, janë ndër mjetet kryesore për arritjen e këtij objektivi”.

“Katër shtetet anëtare të BE-se kanë legjislacionin kombëtar për mohimin e krimeve të kryera nga regjimet totalitare e cila përfshin në mënyrë eksplicite krimet e kryera nga regjimet totalitare komuniste:

– Në Republikën Çeke kodi penal përmban një vepër të veçantë për një person i cili publikisht mohon, e vë në dyshim, miraton ose përpiqet për të justifikuar gjenocidin fashist apo komunist apo krime të tjera të nazistëve apo komunistëve kundër njerëzimit.

– Në Poloni mohimi publik dhe kunderfaktual për krime naziste, krimeve të komunizmit dhe krimeve të tjera kundër paqes dhe njerëzimit ose krimeve të luftës është një vepër penale.

– Në Hungari refuzimin publik, vënia në dyshim ose degradimin e faktit të genocidit dhe krime të tjera kundër njerëzimit të kryera nga regjimet socialiste dhe komuniste kombëtare është një vepër penale.

– Në Lituani lejimi publikisht, mohimi apo venia në dyshim e krimeve ndërkombëtare dhe krimet e kryera nga BRSS (Bashkimi Sovjetik) apo Gjermania naziste kundër Republikës së Lituanisë apo banorëve të saj, është një vepër penale”.

Ka disa aspekte që po punohet në këtë drejtim, te cilat janë:

• Edukimi dhe ndërgjegjësimi

• Projektet kërkimore

• Simbolet e totalitarizmit

• Kuadri ligjor mbi mohimin e krimeve

Në raport gjithashtu citohet:

“Më 16 qershor 2009 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme miratoi konkluzionet duke deklaruar se, “Për të forcuar vetëdijen Evropiane të krimeve të kryera nga regjimet totalitare, kujtimi i të kaluarës të trazuar të Evropës duhet të ruhet, pasi pajtimi do të jetë i vështirë pa kujtimin”.

• Kuadri ligjor mbi mohimin e krimeve

6000 jetë njerëzore janë marrë, dhe më pas trupat janë zhdukur nga Institucionet e Shtetit Shqiptar, gjate viteve 1944 – 1991.

Këta mund të kishin qene, apo edhe mund të jene: gjyshërit, baballarët, vëllezërit, motrat, bijtë dhe bijat apo të afërmit e secilit prej nesh.

Në këtë kontekst, në linjë me shtetet e tjera Evropiane si: Çekia, Polonia, Hungaria dhe Lituania, një numër shoqatash dhe aktivistesh nga Britania e Madhe, në bashkëpunim me diasporën shqiptare në vendeve te ndryshme dhe grupe te tjera të interesit, iu kemi propozuar dhe kërkuar Parlamentareve Shqiptare, ndryshimin e Kodit Penal, duke parashikuar si vepër penale të veçante:

“Miratimi, lejimi publikisht, mohimi apo vënia në dyshim ose përpjekja për të justifikuar krimet fashiste, naziste dhe komuniste, degradimi i faktit të genocidit dhe krime të tjera kundër njerëzimit nga regjimet totalitare, përbën vepër penale”

Kjo iniciative është mbështetur fuqimisht edhe nga drejtuesit e partive Politike Shqiptare në Britani, Z. Lavdrim Krashi – Përfaqësues Politik i Partisë Socialiste në Londer MB) dhe Z. Naim Hasani – Kryetar i Partisë Demokratike, në Londër, MB.

Duke e përfunduar, të vetëdijshëm për rolin dhe përgjegjësinë që kemi, ju bëjmë apel mbare diasporës shqiptare dhe të gjitha grupeve të tjera te interesit në Shqipëri, ti drejtohen me një shkrese elektronike Parlamentareve Shqiptarë të Qarkut të tyre, duke ju kërkuar ndryshimin e sipërcituar në legjislacionin penal shqiptar.

Me këtë iniciative në synojmë të shërbejmë si një katalizator, për ndërtimin dhe forcimin e shtetit të së drejtës, duke garantuar Te Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, mbrojtjen e dinjitet dhe te personalitetit njerëzor, pajtimin, harmoninë shoqërore, në shërbim të aspiratës tonë për identitet dhe bashkim kombëtar.

*Anëtar i Bordit Drejtues të MEAF

Fondacionit te Shqiptareve Etnike në Midlands.

www.meaf.org.uk

Email: [email protected]