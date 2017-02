‘Miliardi i Ramës si 300 mijë vendet e punës, shpikje elektorale’

“Miliardi i Ramës si 300 mijë vendet e punës, një shpikje elektorale”. Kështu gjykon Genc Juka, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Agrare Ambientaliste.

Në një deklaratë, Juka shprehet sot: Prej dy javësh kryeministri Edi Rama dhe ministrat e tij flasin kudo ku të mundin për të ashtuquajturën “paketa me 1 miliard dollarë investime publike”, e parashikuar për tre vitet e ardhshme. Ndoshta një paketë e tillë ambicioze mund të trajtohej me seriozitet edhe nga ne kundërshtarët e qeverisë, nëse s’do të ishim në prag fushate elektorale dhe çfarë është më e rëndësishmja, nëse s’do të kishim përballë të njëjtin njeri që i mbuloi shqiptarët me premtime boshe katër vjet më parë.

Por nuk jemi para një rasti të tillë. Është sërish Edi Rama, që disa muaj para zgjedhjeve synon t’u hedhë hi syve të shqiptarëve, me premtime se gjoja kjo paketë e propozuar prej tij do të përmirësojë infrastrukturën rrugore, arsimore dhe shëndetësore. Në thelb të gjitha këto janë thjesht gënjështra.

Sot Edi Rama që po premton paketën me 1 miliard dollarë, është po ai Edi Rama që premtoi 300 mijë vende pune, si dhe shëndetësi falas. Vendet e punës jo vetëm që nuk u shtuan, por u pakësuan edhe më shumë, prandaj mijëra vetë marrin rrugën drejt emigracionit apo kërkojnë azil ekonomik nëpër Evropë. Varfëria është thelluar, ndërsa ekonomia është kriminalizuar përmes hashashit.

Sot shohim se shëndetësia që u premtua falas, jo vetëm që nuk është falas, por duhet të paguash akoma më shumë për të marrë shërbim si pacient. Pasi e rrënoi ekonominë në këto katër vite, me vjedhje, korrupsion dhe lidhje me krimin, Edi Rama kërkon sërish të mashtrojë qytetarët.

Çuditërisht kur Rama ishte në opozitë deklaronte më forcë se do të zhbënte konçensionet e dhëna gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Jo vetëm që nuk bëri asgjë kur erdhi në pushtet, por vazhdoi të jepte të tjera konçensione dhe siç dihet ato më famëkeqet janë pikërisht konçensionet në shëndetësi. Skema të pastra për të zhvatur para nga buxheti i shtetit.

Me të njëjtën frymë dhe formë, Rama dhe klientela e tij synojnë të vjedhin të tjera para nga buxheti i shtetit, pasi kolaterali i vetëm që ky projekt parashikon është garancia shtetërore, pra si gjithmonë barra e papërballuesheme e borxhit do të paguhet nga të gjithë ne. Përveç kësaj, ka dyshime të shumta se nepermjet ketij projekti, sistemi banker do te perdoret per te pastruar paratë e siguruara nga kultivimi dhe trafiku i drogës. Partia Agrare Ambientaliste denoncon këtë manovër elektorale të kryeministrit dhe i fton qytetarët të mos e përfillin më Edi Ramën. Koha e tij ka mbaruar, shqiptarët meritojnë një qeveri të përgjegjshme dhe një kryeministër të aftë. Është koha për zgjidhje prandaj duhet të jemi të gjithë bashkë, duke filluar që nga protesta e 18 shkurtit deri në zgjedhjet e qershorit