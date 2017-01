Midhje të mbushura

Një pjatë e dytë që do t’ju kërkojë 1 orë kohë për përgatitje, por do të sjellë një shije ndryshe në tryezë.

Përbërësit

300 gr spinaq

100 gr mish derri(i grirë)

50 gr proshutë

32 midhje(të mëdha, të pastruara)

2 vezë

djathë Grana Padano(i grirë)

kripë

piper

lëng domateje

vaj ulliri

Përgatitja

Hapni midhjet fillimisht, me një thikë duke e futur mes dy valvulave dhe duke ushtruar presion të lehtë, pa i shkëputur nga njëra-tjetra. Pastaj lajini midhjet me kujdes.

Zieni spinaqin për 2 minuta, kullojeni, shtrydheni lëngun e tepërt dhe prejeni hollë.

Prejeni imët edhe proshutën. Përziejeni atë me mishin e grirë të derrit, vezët, 2 lugë djathë, spinaqin e grirë, një majë luge kripë dhe piper, duke e bërë një masë homogjene.

Mbushini midhjet me këtë përzierje me anën e një luge dhe mbyllni çdo midhje, duke i lidhur me spango kuzhine.

Vendosini midhjet në një tigan me vaj ulliri dhe 300 g salcë domatesh. Gatuajininë zjarr të mesëm për 15 minuta. Hiqini nga zjarri, largoni spangon dhe shërbejeni menjëherë.