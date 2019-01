Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka sqaruar mbrëmjen e sotme arsyen pse nuk e firmosi menjëherë propozimin e kryeministrit Rama për shkarkimin e Ditmir Bushatit nga detyra e ministrit të Jashtëm.

Meta tha se “përsa i takon ministrit të Jashtëm ky është një pozicion tepër i rëndësishëm dhe delikat. Çdo pozicion ministri është i tillë, por arsyet rreth përfshirjes së Shqipërisë në disa iniciativa mjaft të rëndësishme si në Trojkën e OSBE-së, kërkon që të ketë vazhdimësi.

“Posti i ministrit të Jashtëm është një pozicion i rëndësishëm dhe delikat, për arsyen e vetë përfshirjes së Shqipërisë në trojkën e OSBE-së, ndaj duhet të ketë një lloj vazhdimësie dhe Shqipëria nuk mund të jetë asnjë sekondë pa ministër të Jashtëm, – tha Meta në emisionin “A show”. – Nuk është çështje Vettingu ndaj emërimit të ministrit të ri, por ky proces do të kërkojë kohën e tij që nuk varet nga unë, por nga përgjigja e institucioneve për ato kërkesa që i kemi dërguar”.

Ai htoi se për të gjithë ministrat e pa dekretuar, Presidenca do të bëjë verifikimet e duhura në bazë të ligjit.

“Ne do bëjmë të gjitha kërkimet dhe verifikimet tona për të gjithë ministrat. Nuk ka arsye pse Rama të reagojë. Ne biseduam bashkë këtu në Presidencë, nuk kam asnjë ankesë ndaj sjelljes së kryeministrit… Është bashkëpunues me mua, nuk ka momente servilizmi nga ana e tij, takimet janë tepër korrekte”.

Presidenti më tej sqaron se shqetësimi i tij i vetëm pas shkarkimit të ministrave, është e ardhmja e Shqipërisë drejt integrimit në BE.

“Ajo që më shqetëson në këtë fillim janari është se në këto 6-7 muaj s’kemi atë klimë përgjegjshmërie mes aktorëve kryesore, të qeverisë e opozitës dhe funksionimit të Kuvendit për të dhënë ato garanci para partnerëve ndërkokombëtarë se Shqipëria do mund të çelë negociatat në qershor”.

Sa i takon protestave të studentëve, Meta i clësoi ato si “një lajm të mirë. Shqipëria nuk ka vuajtur nga protestat, por nga largimi i njerëzve nga vendi, protestat i shërbejnë vendit për të përmirësuar qeverisjen dhe që të zgjojnë ndërgjegjen qytetare për kërkesat e tyre për një jetë të mirë”.

I pyetur nëse Presidenti ndikohet nga bashkëshortja e tij, kryetarja e LSI-së, Kryemadhi, për të marrë vendime në favor apo kundër opozitës, Meta u përgjigj: “Monika ka karrierën e saj që është e jashtëzakonshme, të gjithë ata që na njohin, thonë se jemi dy njerëz të ndryshëm edhe pse kemi një familje, por kemi dy agjenda të ndryshme, që përplasen dhe secili ka rrugën e tij, – nënvizoi kryetari i shtetit. – Ne prej kohësh kemi pasur dhe kemi mendime të ndryshme politike, por për shumë çështje koha i ka dhënë të drejtë asaj… Por, vendimet si president, unë i marr si rezultat i bindjes sime, në përputhje me Kushtetutën dhe i pandikuar nga asgjë”.

***

Moderatori i emisionit Adi Krasta që në fillim pyeti kreun e Shtetit lidhur me mosdekretimin e largimit të ministrit Ditmir Bushati.

Gazetari (Adi Krasta): Ja ku kemi mbërritur në zyrën e Presidentit të Republikës. Zoti Meta, shumë kënaqësi e madhe që po flasim bashkë.

Presidenti Meta: Është kënaqësia ime që ta nis këtë vit me ju. Dua të përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj dhe t’u uroj një vit të mbarë!

Gazetari: Shkarkimi i ministrave nga kryeministri shkaktoi menjëherë diskutim në publik dhe publiku po pret përgjigjen tuaj praktikisht gjatë këtyre orëve që ne kemi njoftuar për programin në raport me mosdekretimin e zotit Bushati dhe në pritshmëri, çfarë do të ndodhë në raport me dekretimin e zotit Cakaj? Zoti President i Republikës, përse nuk e dekretuat ju zotin Bushati?

Presidenti Meta: Dua t’ju siguroj që edhe në këtë rast Presidenti i Republikës do t’i përmbushë të gjitha detyrimet e tij kushtetuese dhe ligjore për t’iu përgjigjur vullnetit të kryeministrit, gjithmonë, në interes të respektimit të Kushtetutës dhe të respektimit të ministrit, si institucion kushtetues. Në këtë drejtim besoj se u përgjigja menjëherë në lidhje me ministrat, pra me dekretimin e lirimit të tyre, përveç ministrit të Jashtëm, dhe me emërimin e të gjithë deputetëve apo figurave të njohura politike në post ministri, të cilët për arsye të pozicioneve të tyre publike, i kanë kaluar disa filtra në të kaluarën.

Lidhur me pjesën tjetër, ata që janë emra të rinj, kanë nevojë t’u nënshtrohen verifikimeve përkatëse. Përsa i takon ministrit të Jashtëm do të bëj një sqarim: Mendoj se ky është një pozicion tepër i rëndësishëm dhe delikat. Çdo pozicion ministri është i tillë, por arsyet rreth përfshirjes së Shqipërisë në disa iniciativa mjaft të rëndësishme si në Trojkën e OSBE-së, në…

Gazetari: Institucioni duhet të ketë një lloj vazhdimësie…

Presidenti Meta: … vazhdimësie, për arsye të integrimit europian dhe për çdo gjë tjetër. Dhe mendoj se Shqipëria nuk duhet të jetë për asnjë sekondë pa ministër të Jashtëm.

Gazetari: A mund të mendohet, mund të sugjerohet që mosdekretimi i shkarkimit të zotit Bushati nuk ka lidhje me të personalisht, por ka lidhje me faktin që do të ketë një ‘vetting’ më të gjerë e më të kujdesshëm ndaj ministrit të propozuar Cakaj?

Presidenti Meta: Nuk ka të bëjë me këtë çështje, por ka të bëjë me pozicionin e ministrit të Jashtëm që është një pozicion më delikat. Ky proces do të kërkojë kohën e vet, që nuk varet nga Presidenti i Republikës, por nga përgjigjja e institucioneve, të cilave u jemi drejtuar.

Gazetari: Zoti Meta, një nga analistët në Shqipëri, kishte hedhur teori konspiracioni, – nga ato treqind teoritë e konspiracionit që zakonisht prodhohen në njëzet e katër orë, – që ky veprim jo domosdoshmërisht është një veprim institucional i Presidentit të Republikës së Shqipërisë, por kishte aluduar se është ‘një marrëdhënie e ndërlikuar midis Metës dhe Bushatit’, ‘një antipati reciproke’ dhe le të themi një lloj ‘futjeje e shkopinjve në rrota’ për çdo moment, gjatë gjithë kohës që ai ka qenë në detyrë. Kjo natyrisht që nuk është e vërtetë?

Presidenti Meta: Unë besoj se marrëdhënia ime me të gjithë ministrat, me të gjitha institucionet, nga ana e Presidentit të Republikës, por edhe nga ana personale, njerëzore, ka qenë jashtëzakonisht korrekte. Së dyti, nga ana institucionale, akoma edhe më korrekte, nga Institucioni i Presidentit. Dhe për këtë besoj se kanë qenë në dijeni edhe kryeministri apo edhe kryetari i Kuvendit, apo komisioni i Jashtëm në Kuvend. Dhe ideja ka qenë për të mbështetur gjithmonë ministrin e Jashtëm, pavarësisht nga emri që ka qenë apo nga ai që mund të jetë në të ardhmen, për të përmbushur ato detyra, të cilat janë të një rëndësie të madhe dhe delikate, sepse lënë gjurmë të mira ose jo në planin ndërkombëtar dhe lidhen me interesa të sigurisë kombëtare, të integrimit europian, të detyrimeve ndaj NATO-s dhe partnerëve strategjikë. Pra janë çështje delikate.

Meta për Ramën e Bashën: Njerëzit të mos lënë fatin në dorën e tyre

“Njerëzit të mos lenë fatin në dorën e tyre,” i është përgjigjur Presidenti i Republikës Ilir Meta pyetjes së Adi Krastës “nuk keni besim individual, njerëzor te Rama dhe te Basha?”.

I ftuar në “A-Show” në News24, Kreu i Shtetit tha se njerëzit duhet të jenë më të ndjeshëm për fatin e tyre, duhet të kërkojnë të drejtat e tyre, duhet të kërkojnë përfaqësimin e tyre

Gazetari: Presidenti i Republikës cilido qoftë ai ose Kryeministri ose shefi i opozitës ose një drejtues i një institucioni të rëndësishëm kushtetues ka edhe një raport personal, gjithmonë ka pasur. Mund të them unë me 30 vjetët e mia në observim si një specialist i marrëdhënieve publike, jo vetëm i gazetarisë, që ju personalisht nuk keni besim individual, njerëzor te Rama dhe te Basha?

Presidenti Meta: Nuk kam çështje me besimin tek individët. Kjo ka të bëjë me funksionimin e demokracisë, me funksionimin e institucioneve…..

Gazetari: A mund të shkojmë në një nivel komunikimi më bazik, sepse kjo është shumë e gjerë. Unë kam një ndjesi që ju nuk besoni te këta dy individë. E dyta, si një “kafshë politike” po themi apo si një politikan race…

Presidenti Meta: Kjo nuk i duhet askujt nëse unë kam besim te dikush, por sidomos në pozicionin që kam unë besoj vetëm te demokracia. Besoj tek institucionet dhe besoj se njerëzit duhet të jenë më të ndjeshëm për fatin e tyre dhe të mos e lënë atë thjesht në dorën e Presidentit, Kryeministrit, të kryetarit të opozitës apo të dikujt tjetër. Duhet të ngrenë zërin, duhet të kërkojnë të drejtat e tyre, duhet të kërkojnë përfaqësimin e tyre dhe është sistemi që i mbron ata nga padrejtësitë dhe është sistemi që u siguron atyre një perspektivë më të mirë.

Kjo është ajo që unë kërkoj dhe kjo është eksperienca ime në 28 vite, sepse ne kemi njohur në 28 vite njerëz të ndryshëm në pozicione të ndryshme dhe kemi vënë re metamorfoza të pabesueshme. Duhet të jemi syçelët që fatin tonë e kemi në dorë vetë dhe çdo ditë duhet të jemi më kërkues ndaj demokracisë dhe demokracia është aq e fortë sa ne e bëjmë atë dhe është aq e dobët sa ne dorëzojmë të drejtat tona.

Presidenti Meta ka komentuar sot në mbrëmje gjatë një intervistë të dhënë për gazetarin Adi Krasta protestat që kanë shpërthyer në mbarë vendin. I pyetur për një koment lidhur me to, Meta është përgjigjur në mënyrë të drejtpërdrejtë duke nënvizuar faktin se sipas tij ” Shqipëria ka vuajtur nga largimi nga vendi i shumë qytetarëve dhe jo nga protestat për të përmirësuar qeverisjen.

Protestat janë një lajm i mirë, për aq kohë sa ato janë paqësore dhe zgjojnë ndërgjegjjen e qytetarëve për të pasur kërkesa më të larta në radhë të parë ndaj vetes së tyre. Dhe kuptohet ndaj qeverisë, ndaj opozitës, ndaj institucioneve, sepse demokracia do të jetë aq e fortë sa ne e bëjmë atë”, – është shprehur Meta.

Gazetari: Dua t’ju flas pak për protestat. Ju i kuptuat? I mbështetët protestat e studentëve të universiteteve në Tiranë? A e kuptuat atë që ata donin të thonin?

Presidenti Meta: E njoh prej kohësh shqetësimin e studentëve e të shumë pedagogëve e drejtuesve të përgjegjshëm…

Gazetari: Jeni pro? Jeni kundër…?

Presidenti Meta: Shqipëria nuk ka vuajtur nga protesta, por nga mungesa e protestave. Shqipëria ka vuajtur nga largimi nga vendi i shumë qytetarëve dhe jo nga protestat për të përmirësuar qeverisjen. Protestat janë një lajm i mirë, për aq kohë sa ato janë paqësore dhe zgjojnë ndërgjegjjen e qytetarëve për të pasur kërkesa më të larta në radhë të parë ndaj vetes së tyre. Dhe kuptohet ndaj qeverisë, ndaj opozitës, ndaj institucioneve, sepse demokracia do të jetë aq e fortë sa ne e bëjmë atë.

Gazetari: Ju jeni një President jo i relaksuar, por ju jeni një President i shqetësuar në raport me tre vatra të rëndësishme protestash në këtë vend, që janë protesta e studentëve kundër ligjit të Arsimit të Lartë; protesta e familjeve që do të lëvizin nga “Astiri” dhe protesta e artistëve dhe dashamirësve të këtij vendi kundër prishjes së Teatrit Kombëtar. Keni kontaktuar, përveç veprimeve që keni bërë nga pikëpamja institucionale si President? Ajo është shumë e rëndësishme për Teatrin. Dhe natyrisht përveç mendimeve që keni për protestat, ju zoti Meta, a keni kontaktuar, a jeni takuar me ta? A jeni në brendësi të shpirtit të asaj që po ndodh me këta njerëz që kanë dalë për të protestuar?

Presidenti Meta: Përsa i takon çështjes së Teatrit Kombëtar, si Institucion i Presidentit të Republikës jemi shprehur dy herë: përmes kthimit të ligjit dhe të argumenteve të kthimit, që besoj se kanë qenë mjaft solide.

Përsa i takon çështjes së “Astirit” apo të banorëve të Unazës së Re, ne kemi bërë kërkimet tona ndaj institucioneve për të verifikuar se si qëndron e vërteta e këtij projekti. Duket qartë që i gjithë ky projekt ka probleme serioze të transparencës dhe të standardeve ligjore dhe etike që duhen ndjekur në një rast të tillë. Sigurisht që për interesin publik mund të dëmtohet apo mund të prishet prona, pavarësisht nga statusi ligjor i saj, i cilitdo qytetari, por kjo duhet bërë në mënyrë të qartë dhe strikte ligjore dhe transparente, në mënyrë që askush të mos ndihet i diskriminuar, i papërfilluar apo më keq, i shtypur dhe njëkohësisht të mos ketë as hapësirë, po themi, për opozitën apo për segmente të saj për të instrumentalizuar gjithë këtë mungesë transparence apo mbi problemet ligjore.