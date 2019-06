Presidenti i Republikës Ilir Meta ka komentuar sot para mediave vendimin e Kolegjit Zgjedhor për Partinë Uniteti Kombëtar.

Meta tha se vendimi i Kolegjit ka të bëjë vetëm me palët në proces dhe jo me dekretin e Presidentit dhe as me zgjedhjet. Meta i quajti zgjedhje imagjinare ato të 30 qershorit dhe vendimet e KQZ të marra nga organizata socialiste në KQZ.

“Të nderuar qytetarë, dhe bashkatdhetarë të dashur gazetarë. Më datë 10 qershor kam dekretuar shfuqizimin e dekretit 10928 për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe anulimin e datës 30 qershor si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve. Kjo vendimmarrje synonte tu krijonte palëve një mundësi reflektimit. Në veçanti kjo iniciativë synonte të ndihmonte përpjekjet për dialog të kryeministrit Rama që i kishte shkruar 7 letra publike kreut të PD Lulzim Basha. Por në mënyrën më zhgënjyese parlamenti miratoi një rezolutë që iu bënte thirrje institucioneve të mos zbatonin dekretin. Ditën e djeshme në kolegjin zgjedhor u shqyrtua kërkesa e një partie kundër vendimit të KQZ. Kolegji zgjedhor vendosi rrëzimin e kërkesë padisë për tu çregjistrojë nga këto zgjedhje imagjinare. Vendimi ka të bëjë vetëm me vendimin e kësaj partie dhe organizatës socialiste në KQZ.

Nisur nga dezinformacionet e shpërndara në media e gjen me vend të sqarojë se Kolegji nuk mund të shqyrtonte vlefshmërinë e dekretit të presidentit sepse një tagër të tillë nuk ia lejon kushtetuta. Vendimi i marrë nuk mund të prodhojë një efekt juridik qoftë për dekretin qoftë për zgjedhjet.

Vendimi i djeshëm i kolegjit zgjedhor ka efekt vetëm kundrejt palëve në proces, pra midis organizatës socialiste në KQZ dhe aleatit të PS. Vendimi i djeshëm është një truk procedural, përpjekje e dëshpëruar për të ndërtuar një operacion propagandistik”, deklaroi Meta.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka deklaruar prerë se zgjedhje më 30 qershor nuk do të ketë dhe se kjo datë nuk ekziston për zgjedhje. Në një konferencë urgjente për media pas vendimit të djeshëm të Kolegjit Zgjedhor për të lënë në fuqi 30 qershorin si datë zgjedhjesh, Kreu i Shtetit ka paralajmëruar mazhorancën, me në krye kryeministrin Edi Rama, se do të përballen me ligjin, nëse vijojnë me paligjshmëri.

“Gjithçka që u pa dje ishte shfaqje e rëndomtë që nuk ka lidhje me shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit. Jemi ne situatë paradoksale, ku Presidenti ka anuluar me dekretin datën ë zgjedhjeve, ndërkohë që mazhoranca në paligjshmëri të plotë vijon teatrin. Dekreti i Presidentit për shfuqizimin e dekretin për anulimin e datës së zgjedhjeve është marrë në vlefshmëri të plotë, ndaj dhe vetëm gjykata mund ta shqyrtojë. Presidenti i bën thirrje mazhorancës të tërhiqet nga shantazhet, pasi askush nuk do ta justifikojë përballë ligjit. Vazhdoj të jem i duruar, të pres reflektimin e tyre. E vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës mbetet vetëm dialogu politik dhe respekti i ligjit nga të gjithë”, u shpreh Meta.

A ka Presidenti plan B?

Janë shpërdoruar mbi dy javë, që kur krijova këtë dritare për dialog dhe reflektim nga të dy palët. Do të vazhdoj të jem i qetë dhe i duruar, por Presidenti nuk ndërhyn për të penguar zgjedhje partiake, por pa dyshim që lidhur me 30 qershorit si zgjedhje, kjo datë ka rënë, nuk ekziston më ligjërisht. Kush dëshiron të zhvillojë zgjedhje partiake, është i lirë. Në Shqipëri ka vetëm një institucion që vendos datën e zgjedhjeve, ky është Presidenti i Republikës, kush vazhdon me kokëfortësi do të marrë të gjitha përgjegjësitë dhe askush nuk do ta justifikojë dot.