Presidenti i Republikës Ilir Meta ka nisur sot vizitën shtetërore në Mal të Zi, me ftesë të homologut të tij malazez, Milo Gjukanoviç, me të cilin do të zhvillojë bisedime dypalëshe.

Sipas axhendës, Kreu i Shtetit, gjatë qëndrimit në Mal të Zi, do të ketë takime edhe me Kryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviç dhe Kryeministrin, zotin Dushko Markoviç.



Dy kundërshtarët e idesë së Thaçit e Vuçiqit për korrigjim të kufijve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ilir Meta dhe Milo Gjukanoviq kanë thënë se marrëveshja Prishtinë-Beograd nuk duhet të rrezikojë sigurinë e Ballkanit Perëndimor.

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq dhe ai i Shqipërisë, Ilir Meta, janë pajtuar sot në Podgoricë se epilogu i dialogut ndërmjet Prishtinës deh Beogradit duhet të jetë si rezultat i një marrëveshje e cila nuk do rrezikojë stabilitetin e rajonit, raporton , gazeta Express.

Presidenti shqiptar Meta ka thënë se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i një rëndësie të veçantë, shkrun RTCG, trasnmeton Gazeta Express.

Presidenti shqiptar është duke qëndruar për një vizitë dy ditore në Mal të Zi. Ai atje është pritur me nderimet më të larta shtetërore.

Për vendimin e Metës që të mos e dekretojë Gent Cakajn në postin e ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë thuhet se është marrë pikërisht për qëndrimet e Cakajt pro korrigjimit të kufijve.

Edhe presidenti malazez Milo Gjukaonviq vazhdimisht ka përsëritur qëndrimet e shtetit të tij kundër korrigjimit të kufijve.





Gjithashtu, Presidentit Meta do të takohet me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit të Zi dhe do të vizitojë qytetet e Tuzit, Tivarit dhe Ulqinit.

Meta është pritur me nderime të larta shtetërore nga Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç.