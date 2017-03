Merrni vetëm 1 500 kalori në ditë, kjo është menuja e duhur për të mos u shëndoshur

Menuja për 7 ditë me vakte vetëm 1 500 kalori, sipas sasive të rekomanduara nga Shoqata Amerikane e Zemrës për natriumin, yndyrnat e ngopura, sheqernat e shtuara, që ndihmojnë një zemër të jetë e shëndetshme, sipas mjekëve. Hani pa u shëndoshur!

DITA 1:

Mëngjesi (322 kalori)

Tost me vezë dhe avokado

Pas mëngjesit (198 kalori)

2 lugë bajame dhe 1 mollë të mesme

Dreka (400 kalori)

Sallatë vegjetariane me djathë çedar, domate dhe kastraveca. Shtoni edhe vaj ulliri, uthull vere dhe piper të zi

Zemër (62 kalori)

1 portokall të mesëm

Darka (499 kalori)

Salmon me salcë specash jeshilë, 1 filxhan bizele të gatuara në avull, 1 patate e pjekur me 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe pak hudhër

DITA 2:

Mëngjesi (308 kalori)

1 filxhan me drithëra dhe 1 filxhan qumësht, ¾ e filxhanit me boronica

Pas mëngjesit (95 kalori)

1 mollë

Dreka (384 kalori)

Sandiuç vegjetarian me perime, me dy feta bukë, gjysmë avokado e shtypur, kastraveca, spec të kuq, karota, sallatë

Zemër (209 kalori)

Speca të kuq me dy lugë bajame dhe pa kripë

Darka (425 kalori)

Sallatë me tofu dhe bizele

Pas darke (62 kalori)

1 portokall

DITA 3:

Mëngjesi (342 kalori)

1 gotë kos pa yndyrë dhe 2/3 filxhan me boronica, 2 lugë gjelle mjaltë dhe bajame

Pas mëngjesit (102 kalori)

2 karota

Dreka (367 kalori)

Sallatë me tofu dhe bizele, 1 filxhan me luleshtrydhe

Zemër (210 kalori)

1 banane dhe 1 lugë gjelle gjalpë kikiriku

Darka (495 kalori)

Sallatë e pjekur në skarë me salcë avokadoje dhe limon, gjoks pule me vaj ulliri, kripë dhe piper, 1 filxhan kuinoa e gatuar

DITA 4:

Mëngjesi (345 kalori)

Drithëra dhe qumësht me boronica dhe bajame

Pas mëngjesit (192 kalori)

Kek me oriz dhe gjalpë kikiriku

Dreka (377 kalori)

Sallatë jeshile me pulë

Përzieni 3 filxhanë me jeshillëqe mikse, gjoks pule, 5 domatina, kastravecë, karotë, në një sallatë me vaj ulliri dhe uthull

Zemër (95 kalori)

1 mollë

Darka (500 kalori)

Supë krem me domate, oriz kaf i zier, dy filxhanë sallata jeshile me uthull balsamike dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri

DITA 5:

Mëngjesi (348 kalori)

Tërshërë e zier me 1 gotë qumësht dhe gjysmë gote ujë, luleshtrydhe dhe kanellë

Pas mëngjesit (166 kalori)

Gjysmë spec i prerë, 2 karota dhe humus

Dreka (396 kalori)

Tost, 3 tortilla misri, fasule të zeza, gjysmë spec, djathë çedar

Zemër (63 kalori)

Boronica

Darka (452 kalori)

Oriz me lulelakër dhe gjoks pule të skuqur, bizele

Pas darkës (92 kalori)

Mango dhe kivi me limon

DITA 6:

Mëngjesi (349 kalori)

Drithëra, 1 gotë qumësht, luleshtrydhe, bajame

Pas mëngjesit (140 kalori)

Një ëmbëlsirë me oriz, një lugë gjalpë kikiriku

Dreka (389 kalori)

Oriz me lulelakër dhe gjoks pule të skuqur, 2 kivi

Zemër (153 kalori)

Bajame pa kripë të pjekura, 2 karota

Darka (463 kalori)

Tost, 2 tortilla misri, fasule të zeza, djathë çedar, gjysmë avokado. Sallatë jeshile me lëng limoni dhe vaj ulliri

DITA 7:

Mëngjesi (327 kalori)

Vezë dhe tost me domate, 1 torilla misri, 1 banane

Pas mëngjesit (226 kalori)

Kos grek pa yndyrë, 2 lugë gjelle bajame të pjekura pa kripë dhe sipër dy lugë kafeje me mjaltë

Dreka (388 kalori)

Sallatë me spinaq, fasule të bardha dhe peshk ton

Zemër (95 kalori)

1 mollë të mesme

Darka (440 kalori)

Spageti, mish derri dhe limon.