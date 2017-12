Zv. Ministri Arian Daci ka përsëritë qëndrimin e zv. Kryeministrit njëherësh ministrit Dardan Gashi mbi cështjen e sigurimeve dhe vullnetin e qeverisë Haradinaj dhe se ky është hapi i parë i përkohshëm për një zgjidhje përfundimtare për këtë cështje.

“Aspekti politik I këtij procesi është kryer në nëntorë me memorandumin e nënshkruar ndërmjet institucioneve tona ndaj, kërkojmë të informohemi mbi atë se cfarë po bëhet në aspektin teknik në këtë drejtim” – ka thënë zv. Ministri Arian Daci.

Nga ana tjetër drejtori ekzekutiv i BSK-së Blerim Pushkolli ka shpreh gatishmërinë e Institucionit që drejton për të bashkëpunuar me qeverinë.

“Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Institucionet e Republikës së Kosovës. Procesi teknik i memorandumit është në fazën e punës ndërsa presim në janar ose shkurt do të përfundojnë cështjet teknike për të nisë me blerjen online të policave kufitare” – ka thënë drejtori I BSK-së Blerim Pushkolli.

Në nëntorë të këtij viti, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Byroja e Sigurimeve të Kosovës nënshkruan memorandumin e bashkëpunimit mbi blerjen online të policave kufitare.