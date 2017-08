Mel B bën fustanin më të “çmendur” shkruan mbi të mesazh për ish-bashkëshortin

Mel B kishte një paraqitje domethënëse në natën e ndarjes së çmimeve “MTV VMA”, fustani i saj u konsiderua si një mesazh i qartë për ish-bashkëshortin Stephen Belefonte.

Këngëtarja dhe anëtarja e jurisë në “America’s got talent” u shfaq me një fustan të ngushtë pas trupit me shumë ngjyra dhe me shkrimin “Ti nuk do të më kesh kurrë”, drejtuar ndoshta ish-bashkëshortit me të cilin po kalon një divorc të vështirë.

Mel u shfaq tepër e ndryshuar, në fizik dhe në “look”, me shumë kile të humbura dhe me një prerje flokësh ndryshe, të shkurtër dhe në nuancat e biondes.