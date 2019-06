Serbia me çdo kusht po tenton të inskenojë situata, të cilat do të paraqiteshin si katastrofë humanitare në veri të vendit. Burime të sigurta të RTK-së theksuan se këtë të enjte, autoritetet serbe planifikojnë të sjellin ekipe televizive në Mitrovicën e Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok që të bëjnë xhirime me njerëz në gjendje të dëshpëruar.

Mes tjerash theksohet se Serbia do të shpërndajë bukë falas duke paraqitur gjendjen në kushte tepër të vështira. Sipas këtij burimi autoritetet serbe kanë siguruar 40 persona, të cilët do të krijojnë një inskenim dhe do të shtyhen për të marrë ushqimin, që iu sigurohet nga Serbia. E gjithë kjo skenë do të transmetohet në televizionet serbe.

Edhe ditë më parë mediat kanë raportuar për një plan të ngjashëm të Beogradit zyrtar në veri të Kosovës, i cili do të “paraqiste” një katastrofë humanitare në këtë pjesë të vendit me qëllim që Serbia ta përdorte si “argument” në procesin e bisedimeve me Kosovën.

***

Pacolli: Të dënohen përpjekjet serbe për destabilizim të Kosovës

Ministri i Jashtëm i Kosovës Behgjet Pacolli

Ministri i Jashtëm i Kosovës Behgjet Pacolli ka shkruar se Serbia vazhdon përpjekjet e vazhdueshme për destabilizim të Kosovës.

Pacolli thotë se nuk ka asnjë lloj krize humanitare në veriun e Kosovës dhe se gjithçka është propagandë si në kohën e Millosheviçit. Pacolli bën thirrje ndaj bashkësisë ndërkombëtare që të monitorojnë këtë përpjekje nga Serbia për të destabilizuar Kosovën dhe ta dënojnë atë.

Postimi i Pacollit:

Qeveria serbe, mediat e kontrolluara në Serbia dhe politikanët kukulla të Beogradit në veri kanë filluar një fushatë lajmesh të rreme për të krijuar histeri, ku sipas tyre, ekziston një krizë humanitare në veri. Playbacku i Millosheviçit tani i dirigjuar, është i njohur për Kosovën.

Ne do të kundërshtojmë këtë propagandë që ka për qëllim krijimin e tensioneve dhe incidenteve në Kosovën veriore. Nuk ka krizë humanitare që nga viti 1999 kur forcat serbe u larguan nga Kosova dhe nuk do të ketë kurrë një krizë të tillë. Kosova do të kujdeset për të gjithë qytetarët e saj.

Në Kosovën veriore ka mjaft produkte dhe medikamente.

Unë i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të monitorojnë këtë përpjekje nga Serbia për të destabilizuar Kosovën dhe ta dënojnë atë.