Bandat shqiptare të trafikut të drogës në Mbretërinë e Bashkuar po organizohen gjithnjë e më shumë dhe janë të vetmet që nuk shihen më si konkurrente nga klanet e mëdha mafioze italiane. Sipas një artikulli të “The Guardian” ato dominojnë shpërndarjen e kokainës në Mbretërinë e Bashkuar, pasi e afrojnë me më shumë cilësi dhe me një çmim më të ulët. Bandat shqiptare kanë përdorur metoda të ndryshme, përveç dhunës e kërcënimeve, për të marrë përsipër tregun britanik të kokainës, teksa jepen edhe detaje.

Një bimë që rritet për të prodhuar kokainën në Kolumbi. Banda shqiptare kanë negociuar drejtpërdrejt me prodhuesit, duke u mundësuar atyre që të ulin çmimin e drogës.

Konfiskimet e kokainës janë rritur pasi droga ka “përmbytur” Britaninë e Madhe, vitet e fundit.

Një nga videot rap të stërvitjeve të Hellbanianz, i vendosur në Gascoigne të Barking, në lindje të Londrës.

“The Guardian” i ka kushtuar një artikull të gjatë fenomenit të krimit të organizuar dhe shpërndarjes së kokainës në Britaninë e Madhe, ku pretendohet se bandat shqiptare po luajnë një rol gjithnjë e më të madh, në dominimin e tregut të jashtëligjshëm.

Artikulli përmend zonat më problematike, ku shqiptarët po i vënë nën kontrollin e tyre.

Hellbanianz i përkasin “lojës me pakicë” të tregtisë së kokainës, që po merret nën kontroll nga bandat shqiptare. Ata janë tregtarët dhe zbatuesit e rrugës së Mafias Shqiptare, u përkasin sindikatave kriminale të organizuara nga Shqipëria, të cilët besojnë se janë duke konsoliduar pushtetin brenda botës së krimit në Mbretërinë e Bashkuar dhe në rrugën e tyre drejt një marrjeje gati totale të tregut të kokainës prej 5 miliardë dollarësh në Mbretërinë e Bashkuar.

Videot muzikore të bandës tregojnë sesi ata posedojnë fuqinë punëtore dhe armë zjarri. Megjithatë, thonë burimet e policisë, Hellbanianz zënë shkallën më të ulët të mafias shqiptare.

Shqiptarët, nënvizon artikulli, hodhën poshtë të gjithë modelin. Ata filluan të negociojnë drejtpërdrejt me kartelet kolumbiane që kontrollojnë prodhimin e kokainës. Dërgesa të mëdha u organizuan direkt nga Amerika e Jugut.

Inteligjenca e fituar nga ekspertët britanikë zbuloi se shqiptarët po siguronin kokainë nga kartelet për rreth 4,000 deri 5,500 kilogramë, në një kohë kur rivalët mendonin se po merrnin një marrëveshje të mirë duke përdorur tregtarët me shumicë holandeze që shitnin deri në 2500 euro një kilogram. Shqiptarët ulën çmimin e kokainës – dhe e shtuan pastërtinë e saj. Dërgesat masive u sollën në Britani të Madhe.

Tony Saggers, ish-kreu i kërcënimit të drogës dhe inteligjencës në Agjencinë Kombëtare të Krimit, i cili ka kaluar 30 vjet duke analizuar ritmet e ekonomisë globale të narkotikëve, tha: Ajo që ata kanë bërë shumë inteligjente është se pretenbdojnë “të japim një fetë të mirë të asaj për konsumatorin”.

Efekti shqiptar ka ndikuar thellësisht në përdorimin, prodhimin dhe ekonominë e kokainës. Droga e afruar prej tyre është më e lira në Britani të Madhe që nga viti 1990 dhe më e pastra që ka qenë për një dekadë, gjë që ka shkaktuar vdekje të regjistruara. Mbretëria e Bashkuar ka numrin më të madh të përdoruesve të rinj në Evropë. Më gjerësisht, dërgesat shumë më të mëdha dhe më të shpeshta të drogës janë konfiskuar duke hyrë në Britani të Madhe, pasi prodhimi i kokainës në Amerikën e Jugut ka shënuar rekord – deri në 31%, më 2016.

Rivalët e bandave shqiptare si Hellbanianz fillimisht luftuan për të konkurruar, sepse ata kishin një produkt inferior dhe më të shtrenjtë. Opsioni i tyre i vetëm ka qenë për të blerë kokainë me burim nga Mafia Shqiptare.

Mohammed Qasim, një hulumtues në Universitetin Leeds Beckett që studion tregtarët e drogës, e përshkroi qasjen e biznesit shqiptar si “fantastik”.

Megjithatë, Mafia Shqiptare duhej të bashkëpunonte me “Ndrangheta”, organizata më e fuqishme dhe e globalizuar e mafias italiane, e cila kontrollon tregtinë kontinentale të kokainës në Evropë.

Ekzistojnë dëshmi të konsiderueshme se jo vetëm shqiptarët punojnë me “Ndrangheta”, por se ata kanë formuar aleancat më të forta. Burimet thonë se mafia italiane i konsideron shqiptarët si të barabartë. “Ka një lidhje të fortë mafioze mes italianëve me shqiptarët. Shqiptarët po punojnë me ta – jo në konkurrencë me ta. Plus, historikisht, italianët kanë kontakte të mira në Amerikën Latine”.

Roterdami në Holandë është porti më i madh në Evropë, me tetë milionë kontenierë që kalojnë çdo vit. Shumë prej tyre arrijnë përmes rrugës së drejtpërdrejtë “kolumbiane” përpara se të kalojnë në Harwich në Essex ose Hull.

Porti i dytë më i ngarkuar evropian është Antverp në Belgjikë, që lidhet me portin e Thamesit të Tilbury.

Kolektivisht, portet belge dhe holandeze punësojnë 240,000 njerëz, një grup prej të cilëve, sipas inteligjencës policore, punojnë për ‘Ndrangheta dhe Mafian Shqiptare.

“Kjo u jep shqiptarëve, qasjen e drejtpërdrejtë dhe kontrollin e tij [kokainës] në portet,” tha Saggers.

Muajin e kaluar operacioni Pollino, i quajtur sipas zonës së Italisë jugore, ku ‘Ndrangheta ka rrënjët e saj, arrestoi 90 të dyshuar. Prokurorët e anti-mafias përshkruan se si ‘Ndrangheta u mbështet në’ grupe të përhershme që punonin në porte së bashku me rrjetet kriminale shqiptare.

Në vitin 2017 një tregtar shqiptar i kokainës u kap në një stacion benzine në Londër me dokumente të rreme italiane në makinën e tij dhe me dy kile drogë të fshehur në çizme.

Pika më e prekshme për kontrabandistët e drogës është porti i hyrjes. Siguria është e ngushtë, opsionet janë të fundme.

Burimet thonë se ‘Ndrangheta ka dhënë këtë element të zinxhirit të furnizimit me shqiptarët.

“Ju keni nevojë për njerëzit më të mirë për ta kaluar mallin nga portet. Nëse jeni mirë në lëvizjen e mallit, atëherë qëndroni përpara konkurrentëve tuaj – dhe shqiptarët janë të mirët”, thuhet gjatë hetimeve.

Megjithatë, ndonjëherë edhe shqiptarët të cilët organizojnë trafikun, bien në pranga. Klodjan Copja, 30 vjeç, i cili drejtoi një sindikatë importesh të kokainës prej 60 milion paundësh, u burgos në 2017 pasi korrierët e tij u kapën duke takuar kamionë të ngarkuar me drogë, që vinin në Kent.

Fenomeni i rritjes së dominimit nga shqiptarët nisi në vitin 2004, kohë kur popullsia shqiptare në Britani po rritej përmes një krize të re refugjatësh pas trazirave në Kosovë, pesë vjet pas luftës që solli emigrantët e parë. Deri në kohën e regjistrimit të vitit 2011, gjuha shqipe ishte gjuha e dytë e përmendur në këtë tregti.

Para se llogaria e tij të ishte mbyllur në nëntor, Hellbanianz kishte 115,000 ndjekës të Instagram. Videoja për “Hood Life”, e cila hapet me një goditje rrufe të pasurisë së Gascoigne, është parë më shumë se 7.5 milion herë. Tekstet e bandës mbrojnë Barking me “kallash” (AK47) – duke lëshuar kërcënime për rivalin shqiptar OTR (në krye të pjesës tjetër) dhe disa të tjerë. Videoja e tyre e fundit, e lëshuar në fund të tetorit 2018, thotë se ata janë “gati për luftë”.

Një mospërfillje e tillë ishte e dukshme në rastin e anëtarit të Hellbanianz, Tristen Asllani, i cili në vitin 2016 humbi kontrollin gjatë një ndjekje policore me shpejtësi të lartë në “Crouch End”, në veri të Londrës, kur edhe u fut me makinë në një dyqan. Në makinën e copëtuar, oficerët gjetën një valixhe plot kokainë dhe më vonë, në shtëpinë e 29-vjeçarit, një tjetër sasi prej 21 kg drogë dhe një pistoletë Skorpion.

Këto argumente shpjegojnë pse shqiptarët janë shtetësia e tretë më e madhe në burgjet e Britanisë së Madhe. Kjo shifër është edhe më e habitshme kur merret parasysh numri i vogël i kriminelëve, që janë pjesë e krimit të organizuar në Mbretërinë e Bashkuar.

“Kjo shkon kundër kulturës shqiptare. Disa nga tregtarët e tyre më të lartë të drogës, tregtarët ndërkombëtarë, nuk e pëlqejnë këtë sjellje. Kjo ekspozon aktivitetet e tyre,” pretendojnë studiuesit britanikë të këtij fenomeni.

Në Longridge Road në Barking, pretendohet se ka shtëpi e restorante shqiptare, që zotërohen nga bandat ose emrat e anëtarëve të shquar shqiptarë,edhe pse të tjerët mohojnë ekzistencën e tyre.

Një tjetër pasojë e modelit shqiptar, kanë thënë disa hetues, ka ndihmuar në nxitjen e krimeve me thikë dhe mosmarrëveshjeve me drogën, duke e bërë kokainën të përballueshme për bandat më të vogla dhe më të reja të rrugës. Një raport i kohëve të fundit nga lagja e Londrës e “Waltham Forest” tha se bandat po lëviznin nga rivalitetet e kodit postar tek ndërmarrjet tregtare të përqendruara në trajtimin e kokainës. Të martën e kaluar, 14-vjeçari Jayden Moodie u vra gjatë një sulmi, edhe pse familja e tij tha se nuk kishte lidhje me bandat.

Ndërkohë, që kur Mafia Shqiptare po dominon dhe vazhdon të dorëzojë kokainë në tregun britanik, rekrutimi i adoleshentëve në bandën e gangsterëve Hellbanianz nuk ka qenë kurrë më e lehtë sesa sot.

Artikulli dhe fotot marrë nga “Tha Guardian”