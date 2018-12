Parlamenti ka nisur me debate për çështjen e emrave të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Opozita ndodhet në sallë, ndërkohë që kryetarët e grupeve të PD-së dhe PS, Edmond Spaho dhe Taulant Balla, kanë debatuar për kandidaturat e Bordit të Bankës së Shqipërisë.

Depuetët e PD-së, Edmond Spaho dhe Oerd Bylykbashi kanë akuzuar qeverinë se po tenton të kapë Bankën e Shqipërisë.

“Kryeministri po kap edhe Bankën e Shqipërisë. Ai propozon dhe voton edhe në emër të opozitës. Ka pasur një traditë që institucionet kryesore janë shpërndarë nga krahët politikë. Ju pa respektuar as rregullat po votoni atë që doni ju. E kundërshtojmë edhe votimin që bëtë dje edhe atë që doni të bëni sot”, tha Spaho

Edhe Bylykbashi deklaroi se maxhoranca po kërkon të kapë çdo lloj pushteti. “Banka e Shqipërisë është organ i pavarur. Ligji e përcakton qartë që propozimet nuk vijnë nga një organ i vetëm. Shihni praktikën në të shkuarën. Bie çdo lloj kontrolli, e gjitha është në xhepin e kryeministrit. Na garantoni që BSH nuk bie në thundrën e Edi Ramës.

Kryetari i grupit parlamentar të PD Edmond Spaho u shpreh kundër emrit të ish-ministrit të Financave në qeverinë “Berisha” Ridvan Bode si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ai tha se Bode nuk është përfaqësues i PD, por Edi Ramës.

Balla: Jam i gatshëm që të hapet proces verbali i konferencës së kryetarëve nëse është ngritur një shqetësim i tillë. Ka një procedurë parlamentare por ju që e keni bërë parlamentin si shkollë nate nuk e dini. E drejta për të mbështetur kandidaturat na takon dhe nuk e negociojmë. Për herë të parë, Rama ka zgjedhur 2 kandidatura nga opozita. Të më thuash ti që Ridvan Bode është i kapur. Nuk mund ta thojë Oerdi kur ai ka qënë ministër në dy qeveri të Berishës. As zonja Tavo nuk është përfaqësuese e PS-së.

Nëse ju do të kishit diçka serioze për këtë, dje ishte votimi skishit pse shkonit të flinit gjumë. Rrinit deri në fund se një opozitë që mbushi një mal dhe polli dy vezë vetëm ju jeni. 2 vezë plus 2 vezë, 22 vota pro dekretetit të Presidentit të Republikës.

Tabaku: Zoti kryetar i Kuvendi i ka nisur një shkresë ku i kërkohet opozitës me 28 firma të sillnin një propozim. Pse u refuzua.

Për çfarë e doni opozitën këtu. Keni zgjedhur një prokuror të përgjithshëm me shumicë të thjeshtë.

Nuk mund të votoni sot 6 anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës që janë të gjithë të maxhorancës. Në qoftë se doni ta uzurponi…

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë tha se tek Partia Socialiste ka dy kategori deputetësh.

Sipas Berishës, brenda partisë së drejtuar nga Edi Rama ka bos të krimit dhe shtylla të krimit, por edhe një kategori tjetër të cilën e cilëson si “skllevër të krimit”. Teksa replikoi me deputetin Ulsi Manja, Berisha e quajti atë si skllav të krimit të organizuar.

“Ulsi, fjalimin ta ka bërë Ymer Lala, të kapi për zverku e të nxori nga gara e PS në Dibër, edhe ato interceptime që mund të jenë për ty janë të skllavit, disa janë bosët e krimit, të tjerë jeni skllevër të krimit, më ngjave si Edmond Bego mbrëmë në telefon. Disa jeni bos të krimit, disa skllevër të krimit. Ty Ulsi je skllav i krimit. Gjithçka që the ti për Venecian nuk qëndrojnë. Secili prej jush jeni o skllevër të krimit, ose jeni shtylla të krimit.Ndaj sot jeni lëshuar dhe keni ikur”, tha ai.

Nga foltorja e Kuvendit, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka bërën jë akuzë të fortë ndaj socialistëve e konkretisht deputetit të PS-së Ulsi Manja.

Ajo tha se gjyqtarë e prokurorë lënë bakshish tek Ulsiu për të kaluar vettingun. Kryemadhi deklaroi se DSIK është nën hyqmin e Edi Ramës dhe është bërë si dyqan gjobash duke paralajmëruar nxjerrjen e fakteve të reja.

Kryetarja e LSI gjithashtu deklaroi se do kërkojë hetim nga prokuroria për mbledhjen e komisionit të Ekonomisë që i hapi rrugë më pas rrëzimit të dekretit të Presidentit për tatimin.

Pjesë nga fjala e Kryemadhit

Do hapet një ditë ligji i teatrit, sepse këta anëtarë KLP-je do të jenë ata që do ta çojnë përpara Edi Ramën përballë bankës së të akuzuarve. Se Edi Rama ëhstë bërë si këto shtojzovallet e pyjeve të Europës që i shkelin syrin njëherë njërit, njëherë tjetrit, por harron që përpara interesave kombëtare nuk ka shkelje syri sepse nu ktë fal njeri sot as për vendin, as për sigurinë kombëtare dhe as për interesat kombëtare.

Edi Rama duhet të kuptojë një gjë që edhe atë veprim është bërë nga komisioni i Ekonomisë do t’i drejtohemi Prokurorisë për ta hetuar. Që nga protokolli i Kuvendit, ku është protokolluar shkresa, që nga njoftimet që iu janë bërë anëtarëve të komisionit të ekonomisë, që nga rregullorja që bëhet për mbledhjen e komisionit, për futjen në rendin e ditës, të gjitha me radhë. Edhe pse ju mendoni se KLP-në dhe KLGJ-në i kontrollon Ulsiu por kjo do të jetë e pamundur Ulsi, sepse gjërat do të lëvizin. Mirë, mirë…normal faleminderit por të gjithë gjyqtarët e prokurorët Ulsi thonë paraqitemi tek Ulsiu me bakshishin për të kaluar vettingun kështu që edhe me këtë duhet të përballesh ti. Ashtu! Mos u çudit dhe për këtë.

Edhe për DSIK-në e famshme që është nën hyqmin e Edi Ramës që është bërë si dyqan gjobash atje, për polici, për gjyqtarë, për prokurorë, për të gjithë. Mos u çudisni se do të dalin fakte të reja gjithnjë e më shumë. Ulsiu i shkretë merr fjalët por paratë i merr Rama me Don Agacion. Ulsi ti e di gjithmonë që të kanë përdorur. Më vjen keq se të kam dhe nga zona ime. Ka një problem të nderuar kolegë, ua thashë edhe dje po ua them edhe sot, përgjegjësia që do të keni nesër do të jetë shumë e madhe. Sot jeni të qetë, por mos harroni se nuk do ketë bikerinë veze që do ta ndalojë Edi Ramën.

Shoku Gramoz faleminderit shumë, sikur të ishe kaq korrekt edhe me atë falsifikim prej 300 mijë euro që keni bërë dje si komision i ekonomisë do të ishte shumë e shëndetshme për parlamentin por edhe mesazh shumë i mirë për ndërkombëtarët.

***

