Prodhuesi japonez e ka mbivlerësuar kërkesën për këtë makinë sportive dhe po përpiqet t’i shesë me lirim, që të lirojë vendin për veturat tjera.

Në fillim të muajit që vjen, do të bëhet i ditur çmimi i veturës Miata, i cili pritet të jetë më i lirë për dymijë dollarë, por kjo ende nuk është konfirmuar.

Ajo që dihet me të vërtetë është se ata që e kanë blerë së fundmi një makinë të tillë, do të shpërblehen me një sasi të konsiderueshme të parave.