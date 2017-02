Matoshi: Mësuesit injorantë dhe mësimi përmendësh i vjershave si metodë primitive

Duke marrë shkas nga ngjarja në Kosovë, ku një mësuese në Prishtinë ka ‘demaskuar” nxënësit e saj që nuk kishin mësuar një vjershë përmendësh, duke ua nxjerrë fytyrat në Facebook, analisti Halil Matoshi ka reaguar si më poshtë:

“Tregimi me morra: Shkolla e mjere kosovare – mesuesit shtihana e injorante!”

Mesimi permendesh (ezber) i vjershave asht nji metode primitive dhe e tejkalueme ne mesimnxanie. Ka qene relikt i Lindjes komuniste dhe ma ne shkollen moderne europeane nuk praktikohet. Kjo deshmon se Kosova e ka ligshtue shkollen e vet tuj e rrxue pertoke, kurse shume mesues jane ekstremisht t’padijshem, pra pa integritet profesional dhe moral!

1. Pra nuk asht kurrfar turpi mos me msu nji vjershe permendsh. Turp asht mos me msu me lexu, mos me msu me shtru pyetje dhe mos me msu me kuptu dhe komentu: Pra me e perdor nji vjershe ose tregim per me e pasunue imagjinaten dhe zberthye misteret e jetes…

2. Sa per morrat kjo asht reflektim i nji mjedisi ne mjerim social dhe i nji shoqnie primitive – por nuk asht marre – (sepse vuejtja e cfardoshme, smundja e fatkeqesite tjera nuk jane marre) pra mesuesja nuk i ka turpnu nxanesat por veten – ndonese nxansat jane ata qe jane ngushtu ne publik dhe bajne peshen e turpnimit qe munet me u shkaktu turbullime psikologjike madje edhe trauma.

3. Mesuesja duhet me u pergjegj penalisht pse i ka nxjerr ne fotogarfi fytyrat e nxansave pa i pyet prindet/kujdestaret e tyne, sepse ajo nuk e ka kete te drejte!

4. Mesuesja ne fjale ka deshmu mungese etike te skajshme, sepse te dhanat personale te secilit person (e femijte duhet pa si personalitete unike!?) jane te mbrojtuna me ligj.

Edhe mjeku kish me e shkel etiken profesionale dhe betimin e Hipokratit nese kish me publiku diagnozat per pacientat e tij…

“Mjerimi e ka vulen e vet te shemtuem

asht e neveritshme, e keqe e turpshme…”

(Migjeni)