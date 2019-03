Kryeministri Edi Rama hedh poshtë cdo mundësi që Shqipëria të jetë e përfshirë në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për gazetën zvicerane ‘Neue Zurcher Zeitung’, kreu i qeverisë shqiptare thekson se për mundësine e ndryshimit të kufijve duhet të vendosin vetëm Prishtina e Beogradi.

“Se si duhet të duket marrëveshja përfundimtare, duhet të vendosin Kosova dhe Serbia. Shqipëria do të mbështesë çdo marrëveshje që gëzon mbështetjen e Bashkimit Europian dhe Shteteve te Bashkuara të Amerikës.”

Lidhur me çështjen e quajtur Mini-Schengen në Ballkan, Rama thekson se kontrollet kufitare duhet të zbuten në të gjithë rajonin.

“Ne duam të prezantojmë modelin Schengen në kontrollin kufitar në të gjithë rajonin”. Është një qëndrim proaktiv ndaj të ardhmes. Ne duam të jemi pjesë e Europës dhe një ditë pjesë e sistemit Shengen”.

***

Haradinaj: BE-SHBA të na ndihmojnë për marrëveshje me Serbinë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të ndihmojnë që më në fund të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke.

Këto komente Haradinaj i ka bërë në fillimin e punimeve në rrugën “Rruga e tre Heronjve, Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha”, Prishtinë – Mitrovicë, segmenti Lumi i Madh – Gojbulë.

Me këtë rast, Haradinaj ka thënë se kjo rrugë është një arterie që lidh ekonominë e vendit me ekonomitë fqinje, edhe me Serbinë.

Kreu i Qeverisë tha se interesi i Kosovës është që të jetojnë në një Ballkan ku të gjithë janë të lirë dhe ku të gjithë e njohin njëri tjetrin në kufijtë e vet.

Derisa të vije tek kjo ditë, Haradinaj tha se punët që janë në përgjegjësinë e tyre do t’i përfundojnë, duke thënë se do të ndërtojnë rrugë e ura.

“Është një arterie që mund ta lidh ekonominë e vendit tonë me ekonomitë fqinje, pra me ekonomitë e Serbisë. Interesi ynë është që të jetojmë në një Ballkan ku të gjithë janë të lirë, të gjithë janë të respektuar, e njohin njëri tjetrin në kufijtë e vet, me të drejtat e veta dhe njëkohësisht një tregti e lirë dhe një shkëmbim. Kuptohet për të arritur deri tek kjo ditë ne ato që janë në përgjegjësitë tona do t’i kryejmë, pra do të ndërtojmë rrugë e do të ndërtojmë ura dhe do të hapim ura, sepse ajo është detyra jonë. Por, po ashtu i bëjmë thirrje partnerëve tanë, Bashkimit Evropian, ShBA-ve që të na ndihmojnë për atë që nuk është në kapacitetin tonë, që më në fund të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke”, tha kryeministri.