BRITANI E MADHE– Marrëveshja për Brexit e Kryeministrit Boris Johnson ka shmangur pengesat e saj përfundimtare në Parlament, duke sjellë krizën që paralizoi politikën e SHBA pasi vendi votoi të largohej nga Bashkimi Evropian gati katër vjet më parë.

Mediat e huaja kanë shkruar se Parlamenti britanik ka ratifikuar kushtet e largimit të Britanisë nga BE-ja.

Me siguri Kryeministri Johnson tashmë është qetësuar sepse kaloi edhe hallkën më të vështirë për daljen nga BE me 31 janar të 2020.

“Ndonjëherë ndihej sikur nuk do ta kalonim kurrë vijën e mbarimit të Brexit, por ne thjesht e bëmë atë. Tani ne mund të vendosim për ndarjen e tre viteve të kaluara pas nesh.“-tha Johnson, sipas një deklarate me email.

Projektligji tani do të shkojë për Mbretëreshën Elizabeta II e cila do ta nënshkruajë atë në ligj, duke e vendosur Britaninë në rrugën e duhur për t’u larguar nga BE në tetë ditë.



Marrëveshja me BE-në tani do të duhet të ratifikohet zyrtarisht nga Parlamenti Evropian në 29 janar, përpara se Britania e Madhe të largohet nga blloku në fund të muajit. Britania më pas do të hyjë në një periudhë tranzicioni, e planifikuar të zgjasë deri në fund të vitit 2020, ku përgjatë kësaj kohe ajo do të jetë e detyruar nga ligjet e BE-së derisa të negociojë një marrëveshje të re tregtare me 27 shtetet anëtare të mbetura.

Johnson pritet të nënshkruajë marrëveshjen në ditët në vijim, Këshilli Evropian dhe presidentët e Komisionit mund ta nënshkruajnë atë të premten në Bruksel, sipas një zyrtari të qeverisë amerikane.

“Ne jemi në një pozitë shumë të lumtur pasi po lëmë BE-në në një pozitë uniformiteti e absolut.”– është shprehur Johnson.