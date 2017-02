Lumi B e ‘tradhton’ Ledrin, ‘bashkohet’ me Getoar Selimin! (Foto)

Tweet on Twitter

Lumi B, ishte pjesë e grupit të Babastars bashkë me Viganin, por dyshja u shkëputën nga ky label dhe formuan grupin ‘Kaos’.

E pjesë e BS ishte edhe reperi Ledri Vula, por ky i fundit nuk u nda mirë me këtë grup. Madje, historia e tyre po përflitet edhe sot, pasi Getoar Selimi është ftuar nga gjykata për të dëshmuar në një rast të Ledrit të ndodhur vite më parë.

Pasi që Ledri nuk e ka mirë me Getoar Selimin, atëherë ky udhëtim i Lumi B (shok i afërt i Ledrit) me Getoar Selimin, ndoshta nuk do t’i pëlqej reperit Vula!