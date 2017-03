Lufta që i bën hudhra infeksioneve vaginale brenda 8 orësh

Infeksionet vaginale janë një nga problemet më të zakonshme që prekin femrat.

Duhet të keni parasysh që nëse nuk i trajtoni në kohë, ato mund të përkeqësojnë gjendjen tuaj shëndetësore në atë pikë sa mund të lipset një ndërhyrje e specializuar kirurgjikale.

Ndër infeksionet më të rrezikshme përmendim infeksionin vaginal Maja që shkaktohet nga kërpudha bakteriale Candida.

Ky bakter shumohet në paretet e brendshme të vaginës si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së kujdesit personal. Pehashi i vaginës ndryshon vlerat e tij normale të cilat janë më acide se kurrë. Si rrjedhojë do të keni sekrecione vaginale më ngjyrë të verdhë dhe erë të rëndë, djegie gjatë urinimit apo penetrimit seksual, si dhe kruajtje të vazhdueshme. Ju njohim me një kurë shumë të thjeshtë ku përbërësi kryesor është hudhra. Merrni një ose dy thelpinj hudhër dhe qërojini, mbështillini me një fashë dhe futini në vaginë për 8 orë, aq sa do të jetë koha e fjetjes.

Hudhra shquhet për aftësitë e saj anti-bakteriale dhe anti-inflamatore që e shndërrojnë në një ilaç të mrekullueshëm natyral. Ajo do të arrijë të përthitë infeksionin dhe të parandalojë kruajtjen e sekrecionet e shpeshta. Ky trajtim duhet përdorur tri netë rresht.

Në mëngjes mundohuni të tërhiqni hudhrën njëlloj siç do të bënit me një tampon. Nëse ju bezdis aroma e vaginës suaj mund të bëni shpëlarje me ujë me kamomil.