Lubonja: Në Shqipëri nuk bëhet dallimi mes bandës kriminale dhe asaj politike

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Analisti dhe publicisti Fatos Lubonja ishte i ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në ‘News24’ ku ka folur për vendimet e gjyqësorit për bandat duke marrë shkas nga lirimi nga akuzat i anëtarëve të bandës ‘Hakmarrje për Drejtësi’. Lubonja u shpreh se në Shqipëri është e vështirë të bëhet dallimi mes bandës kriminale dhe asaj politike. Gjithashtu Lubonja tha se krimi mbulon krimin dhe shpesh nuk dalin autorë.

“Problemi është se çfarë janë këto në të vërtetë. Sa janë të lidhura me politikën dhe sa janë të pavarura dhe kriminale. Nuk mund ta mohojmë një gjë, se krimi ka avancuar dhe ka bashkëpunuar me politikën. Në këtë vend edhe kur ndodhin të tilla ngjarje, hyn politika dhe e gjithë situata eshte e sëmurë. Kjo banda “Hakmarrja” ka gjithë këto kohë që përmendet nga opozita. Ashtu si Lul Berisha i Durrësit apo Aldo Bare që janë bërë si simbolike. Do ishte mirë që kur flet drejtësia të heshtë politika.”- tha Lubonja.

I pyetur për akuzat se bandës “Hakmarrja për drejtësi” të cilët janë shprehur se kjo organizatë është sajuar nga Sali Berisha, Lubonja tha se akuzat kanë të bëjë më tepër me përbërjen familjare.

“Unë mendoj se akuza që ka bërë Berisha lidhet kryesisht me një akuzë që PD e ka bërë rëndom, pra ka të bëjë me përbërjen familjare. Dhe kjo lidhja që bëhet se je familje komuniste është një problem. Në këtë kuptim sa kjo është e drejtë apo e padrejtë, dhe tjetër gjë është nëse kanë bërë krim apo jo. Unë nuk e di. Por lista e krimeve që kanë bërë këta ishte shumë e gjatë. Grabitjet e shumta që ka bërë kjo bandë është e gjatë dhe nuk e di nëse ka autorë të tjerë. Këtu krimi mbulon krimin dhe nuk ka autorë. Është shumë komplekse”- u shpreh Lubonja.

Ndërkohë i pyetur se sa qëndrojnë akuzat e opozitës ndaj anëtarëve të bandës ‘Hakmarrja për Drejtësi”, Lubonja tha se bashkimi i krimit me politikën është kudo prezent në Shqipëri dhe mungon ndarja e pushtetit.

“Shpesh të dyja palët kanë aktivizuar të fortët e vet në zgjedhje. Dhe bashkimi i krimit me politikën është kudo në Shqipëri. Problemi është si do ndahet politikani që të jetë në vendin e vet, pasi nuk dihet ku mbaron krimineli dhe ku fillon politika.

Për të bërë ndarjen mendoj se mungon bashkëpunimi dhe vullneti politik. Mungon ndarja e pushtetit, por edhe gjykatat shpesh janë shpesh të padrejta”- tha Fatos Lubonja.