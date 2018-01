Fatos Lubonja nuk ka nguruar ta etiketojë prokuroren e përkohëshme Arta Marku si një kamakize që po i shërben interesave të çiftit Edi Rama Donald Lu. Sipass tij ajo po bën gati të hedhë në det rrjetën që do të kapë “Peshqit e mëdhenj” që do të justifikojnë objektivat e shpalluar nga kryeministri dhe ambasadori amerikan. Sipas shkrimit të Lubonjës në Panorama (lexoje poshte shkrimin te plote), Rama interesohet për “suksesin” e reformës në drejtësi për ta përdorur atë si justifikim se gjërat që nuk kanë ecur deri më tani i kanë penguar të liqtë e infiltruar në sistemin e drejtësisë.

Ndërsa për ambasadorin amerikan që analisti e shikon si një diplomat të lidhur me lobet pro Ramës në amerikë dhe me ndonjë hall me drejtësinë shqiptare si në rastin e “Bankers Petrolium”, ai mendon se bën pjesë në aradhën e madhe të një grupi ndërkombëtarësh të cilët duan të justifikojnë fondet e shpenzuara në një vend si Shqipëria duke thënë: ja më në fund e kryem reformën në drejtësi në këtë vend të vështirë.

Dhe me një figurë imagjinare Lubonja e ka përshkruar tepër ironikisht fundin e kësaj fabule. Rrjeta e hedhur nga Arta Marku do të kapë më në fund dy peshq të mëdhenj, ata do të fotografohen dhe në fund e gjithë bota perendimore do të thërrasë: “bravo Shqipëria, bravo Rama, Bravo Lu”. Dhe pastaj të gjithë do tw harrojnë çështë diskutuar deri më tani: “Do të thoni ju, po dosja Rama – Tahiri e kthimit të vendit në narkoshtet, po drejtorët e Policisë trafikantë droge të arratisur, po koncesionet kriminale të Ramës, po kullat si pastrim i parave të

drogës, po votat e blera me para të pista, po shqiptarët që ikin me vrap nga vendi. Harrojini sa më shpejt këto, historinë e bëjnë fitimtarët. Tani s’na ka mbetur, veçse të themi: e gëzofshim reformën “ramalu”!