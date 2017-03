Lu: 2017, vit i shkëlqyer

“2017 do të jetë një vit i shkëlqyer për Shqipërinë. Ky është viti kur Shqipëria nis zbatimin e reformës në drejtësi, e cila do të transformojë përgjithmonë mjedisin e biznesit për të gjithë ju. 2017 do të jetë gjithashtu viti i zgjedhjeve parlamentare që do të vënë Shqipërinë në një kurs demokratik për katër vite stabiliteti politik dhe përparimi më të madh drejt të ardhmes europiane të Shqipërisë”, tha Ambasadori.

Por Lu nuk la pa përmendur atë që së fundmi ka qenë tema më e nxehtë e debatit politik në Shqipëri, luftën ndaj krimit dhe drogës.

“2017 do të jetë viti në të cilin Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për t’u përballur me sfidën e stërmadhe shoqërore të krimit të organizuar dhe drogërave të paligjshme. Kjo do të krijojë mundësi edhe më të mëdha për biznesmenët e ndershëm. 2017 është viti kur Shqipëria do të trajtojë korrupsionin në nivele të larta përmes krijimit të strukturës së posaçme antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit”, u shpreh kryediplomati amerikan në Tiranë.

Zoti Lu i bëri këto deklatrata gjatë prezantimit nga Dhoma Amerikane e indeksit të biznesit në Shqipëri. Sipas sondazhit, vitin e kaluar klima e biznesit ka shënuar përmirësim.

“Indeksi i biznesit për vitin 2013 është në vlerën 43.7. Siç thamë ka një ngritje të ndjeshme krahasuar me vitin e mëparshëm. Madje është më e lartë edhe nga 2012-ta, kur mbante rekordin. Por siç duket, kemi ende punë për të bërë”, thotë drejtori Ekzekutiv i Dhomës Amerikane, Lorenc Gjoni.