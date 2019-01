Deputetët britanikë do të votojmë më 15 janar për marrëveshjen e Brexit të negociuar midis Londrës dhe Bashkimit Europian, deklaroi sot një zëdhënës i Downing Street, ndërsa ekzekutivi pësoi disfatën e parë në Parlament.

Deputetët do të japin verdiktin e tyre duke nisur nga ora 19:00 (ora lokale dhe GMT) pas disa ditë debatesh që do të rinisin të mërkurën në Dhomën e Komuneve. Por tashmë miratimi i tekstit duket i kompromentuar pasi është kritikuar si nga “Brexiters” edhe nga eurofilët si një kërcënim për një largim brutal nga BE-ja më 29 mars.

Shenjë e një konteksti armiqësor, deputetët e vunë në vështirësi qeverinë të martën duke votuar një amendament për projektligjin e financave, i depozituar nga opozita laburistre, i cili kaloi me 303 vota pro kundrejt 296 kundra në sajë të mbështetjes së konservatorëve të shumicës. Teksti redukton kompetencat fiskale të qeverisë në kuadër të një Brexit pa marrëveshje, nëse nuk arrihet dakordësia e Parlamentit.

***

May: Nëse nuk votohet marrëveshja hyjmë në terren të paeksploruar

Theresa May ka paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar do të përballet me një “terren të paeksploruar” nëse Parlamenti hedh poshtë marrëveshjen e saj të Brexit me Bashkimin Europian, që pritet të votohet më 14 ose 15 janar, ndërsa vetë kryeministrja është zotuar të dyfishojë përpjekjet e saj për të fituar besimin e deputetëve.

“Dalja e Britanisë së Madhe në mars është “në rrezik” nëse deputetët nuk e mbështetën marrëveshjen”, tha ajo.

Votimi i javës së ardhshme padyshim që do të kryhet tha May për BBC, pasi ajo premtoi mbrojtje të re për Irlandën e Veriut dhe kërkoi përfshirjen e më shumë deputetëve në formësimin e negociatave të ardhshme me BE-në.

Një marrëveshje mbi kushtet e divorcit me Mbretërinë e Bashkuar dhe kuadri i marrëdhënieve të ardhshme është arritur midis May dhe BE, por ajo duhet të kalojë një votim nga deputetët në Parlament para se të pranohet.

Votimi i shumë kontestuar do të ndodhte në dhjetor, por u shty në minutën e fundit pasi May u përball me një disfatë pothuajse të përcaktuar mes kundërshtimit të shumë deputetëve të saj, si dhe të Partisë Laburiste.

I pyetur nga Andrew Marr i BBC-së nëse votimi do të “përfundojë” në javën e dytë të janarit, ajo u përgjigj: “Po, do ta zhvillojmë votimin”. Ajo tha se me të vërtetë besonte se kishte rënë dakord për një “marrëveshje të mirë” për vendin dhe se ishte në dorën e kundërshtarëve të saj për të përcaktuar alternativat për të.

E pyetur se çfarë kishte ndryshuar që nga muaji i kaluar, ajo tha se BE tashmë ka rënë dakord për disa “ndryshime” dhe ajo po vazhdonte të flasë me krerët evropianë, teksa u përpoq t’i jepte deputetëve “besimin” për të mbështetur marrëveshjen.

May gjithashtu theksoi se nëse marrëveshja e saj refuzohet me votë, ajo do të inkurajonte të dy përkrahësit e një Brexit pa marrëveshje dhe atyre që duan të mbeten në BE, të vendosin nëpërmjet një referendumi tjetër.

“Nëse marrëveshja nuk votohet, atëherë ne do të hyjmë në një terren të paeksploruar”, tha ajo.