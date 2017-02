Llalla: Vetingu të mos përdoret për të imponuar vendime…Sulmon dhe Tahirin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kryeprokurori Adriatik Llalla i pranishëm në analizën vjetore të Prokurorisë së Apelit të Shkodrës, Pukës…etj, u shpreh se Vettingu nuk duhet të përdoret si instrument për të imponuar vendimet. duke folur për Reformën në Drejtësi, Llalla u shpreh se në drejtësi ka mjaft risi të reja dhe për prokurorinë, duke shtuar se ky proces nuk mund të përdoret nga askush për të imponuar prokurorët në vendimmarrje.

“Procesi i vettingut nuk mund të përdoret nga askush për t’i imponuar prokuroreve në vendimmarrjet e tyre. Të gjithë prokuroret duhet të vënë në dijeni prokurorin e Përgjithshëm mbi rastet e procedimeve penale në këtë periudhë.”, tha Llalla. Po ashtu, kreu i Prokurorisë së Përgjithshme tha se zbulimi i rasteve të narkotrafikut është ende i ulët, ndërsa sipas tij ka dhe raste të shpërdorimit të detyrës.

“Ajo që fshihet lidhur me volumin e punës dhe ngarkesën e veprave penale, me shumë raste janë rastet e kultivimit të bimëve narkotike. Zbulimi i rasteve është i ulët. Ka raste të shpërdorimit të detyrës. Punonjës shtetëror abuzojnë me detyrën”, theksoi ai.