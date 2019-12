Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka publikuar sot listën e re me 120 gjyqtarë e prokurorë që do të kalojnë në Vetting. Sipas vendimit të kublikuar nga KPK, bëhet me dije se zgjedhja e emrave është bërë me short, i cili është hedhur në datën 16 dhjetor.

Siç shihet dhe nga lista pjesa më e madhe e atyre që do përballen me jurinë e KPK, janë prokurorë e gjyqtarë të Tiranë. “Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe pas rekomandimit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, Komisioni, me vendimin nr. 97, datë 6.12.2019, pezulloi shortin e parashikuar në germën “a” të pikës 6 të nenit 3 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit” dhe vendosi shpërndarjen me short në datën 16.12.2019 të çështjeve të miratuar me vendimin nr. 86, datë 25.11.2019, të Komisionit, sipas pikës 8 të nenit 3 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, shkruhet në njoftim.

LISTA E PLOTË

Pëllumb Zaimi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat

Adelajda Gjuzi (Manaj) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat

Zihni Shahu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Ramazan Avdiu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Ergys Selmani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Matilda Shalla Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Roland Hysi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Taulant Banushi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Adelina Zarka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Guximtar Boçi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër

Jak Ndoka Gjykata e Rrethit Lezhë

Albano Çepele Gjykata e Rrethit Shkodër

Andri Ymeri Gjykata e Rrethit Shkodër

Arqile Basho Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Ervin Trashi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Gentiana Xhelili Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Arbana Selmanaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Erion Çelaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë

Eda Kaja Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

Shpëtim Reka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Flora Hasimi (Hysi) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Luan Lusha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë

Arben Lera Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë

Ariola Kristo (Cerrava) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë

Flojera Davidhi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë

Enkeleida Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë

Elsa Ulliri Gjykata e Rrethit Lezhë

Ilir Përdeda Gjykata e Rrethit Lezhë

Flutura Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë

Gentian Marku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë

Ermira Dedja Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Luveda Dardha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Klorinda Çela Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Mimoza Brahimi (Kajo) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Albert Meça Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Altin Abdiu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Anila Capo (Zere) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arben Mullaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Ardian Kalia Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arjan Aliaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arjana Gumbardhi (Caco) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Artan Gjermeni Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Dhurata Balla Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Enkela Vlora (Bajo) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Erjon Bani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Fida Osmani (Stojku) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Irena Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Irena Plaku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Kaçe Agolli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Kastriot Gramshi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Kreshnik Omari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Manjola Bejleri Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Mariana Shegani (Dedi) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Sokol Tona Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Shefkije Demiraj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Teuta Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vjosa Zaimi (Çela) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Kliton Spahiu Gjykata e Apelit Durrës Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Shkëlqim Miri Gjykata e Apelit Tiranë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Ergys Gashi Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës

Rezarta Paja (Aliu) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës

Etleva Gjamo (Cami) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë

Emiljano Ruli Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë

Bevis Shehaj Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë

Çlirim Sino Prokuroria e Rrethit Fier

Erind Reovica Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Elida Hoxhaj (Cipllaka) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Ajola Ymeri (Prençi) Prokuroria e Rrethit Kurbin

Bardhok Lleshi Prokuroria e Rrethit Lezhë

Arben Dyla Prokuroria e Rrethit Lushnjë

Erion Pustina Prokuroria e Rrethit Pogradec

Leonard Filopati -ish prokuror në Prokurorinë e Apelit

Ndue Gjura Inspektor –ish KLD (ish-gjyqtar)

Brunilda Çarçiu inspektor ish – KLD

Flora Reka Prokuroria e Rrethit Durrës

Arben Sharra Prokuroria e Rrethit Durrës

Arian Ndoja Prokuroria e Rrethit Durrës

Agim Dilka Prokuroria e Rrethit Elbasan

Elveta Murra Prokuroria e Rrethit Durrës

Bajram Breçani Prokuroria e Rrethit Durrës

Emror Kasaj Prokuroria e Rrethit Gjirokastër

Edina Kurti Prokuroria e Rrethit Kavajë

Edmond Shytko Prokuroria e Rrethit Korçë

Gentian Stoja Prokuroria e Rrethit Durrës

Ilia Bano Prokuroria e Rrethit Durrës

Julian Kristo Prokuroria e Rrethit Durrës

Ervin Beqiri Prokuroria e Rrethit Durrës

Florian Bonjaku Prokuroria e Rrethit Krujë

Rita Gjati Prokuroria e Rrethit Kukës

Edmond Karriqi Prokuroria e Rrethit Kukës

Arben Nika Prokuroria e Rrethit Kurbin

Alma Bramo Prokuroria e Rrethit Mat

Agim Dalipi Prokuroria e Rrethit Tropojë

Alfred Saliu Prokuroria e Rrethit Vlorë

Ermir Lelçaj Prokuroria e Rrethit Shkodër

Saimir Bahiti Prokuroria e Rrethit Shkodër

Astrit Halilaj Prokuroria e Rrethit Shkodër

Blerta Hamza Prokuroria e Rrethit Shkodër

Hysni Mulaj Prokuroria e Rrethit Tiranë

Elina Kombi (Zgjani) Prokuroria e Rrethit Tiranë

Erion Pano Prokuroria e Rrethit Tiranë

Ida Ahmetlli Prokuroria e Rrethit Tiranë

Bujar Hoxha Prokuroria e Rrethit Tiranë

Gjon Kodra Prokuroria e Rrethit Tiranë

Avni Kraja Prokuroria e Rrethit Tiranë

Petrit Haki –Bica Prokuroria e Rrethit Tiranë

Gjergji Tako Prokuroria e Rrethit Tiranë

Daniela Konica (Sulaj) Prokuroria e Rrethit Tiranë

Elsa Kareci Prokuroria e Rrethit Tiranë

Lindita Ziguri (Male) Prokuroria e Rrethit Tiranë

Shpëtim Garunja Prokuroria e Rrethit Tiranë

Elfrida Bregova Prokuroria e Rrethit Tiranë

Endrit Bimi Prokuroria e Rrethit Tiranë

Arian Përmeti Prokuroria e Rrethit Tiranë

Mariola Mërtiri Prokuroria e Rrethit Tiranë

Isa Jata Prokuroria e Rrethit Tiranë

Eriselda Bala Prokuroria e Rrethit Tiranë

Silvana Lule Prokuroria e Rrethit Tiranë

Artan Lulaj Prokuroria e Rrethit Tiranë

Granit Shahu Prokuroria e Rrethit Tiranë