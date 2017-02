Tweet on Twitter

Ndonëse shkëputi marrëdhëniet profesionale me Adrian Gaxhën, ai është shumë i angazhuar me mbrëmje muzikore dhe me përgatitjen e projekteve të reja.

Këngëtari ka hedhur një video në Instagram ku shihet se kishte krijuar një atmosfertë tejet të ndezur me hitin e tij ‘Dale’ në një koncert në Gostivar.

Me këto mbrëmje, ai po dëshmon se është një talent i lindur, që mund t’ia dal vetëm, pa ndihmën e askujt pasi ka një audiencë që e do shumë!

Flm per pritjen e nxet Gostivariii shifemi n’nejen e rradhes #Repost @djdarkchild with @repostapp ・・・ Partner in crime @lindon.b #daledale A video posted by Lindon Berisha (@lindon.b) on Feb 12, 2017 at 5:01am PST

