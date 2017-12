Limaj ka thënë, është e rëndësishme që qeveria ka një program para parlamentit, qytetarëve e kjo mund t’i pëlqejë ose jo opozitës.

Ai ka thënë, se është duke u diskutuar për një program për katër vitet e ardhshme, ndërsa projektet mund të evoluojnë në të ardhmen.

Limaj tha se qeveria nuk mund të zgjidh as çështjen e demarkacionit e as të dialogun me Serbinë, sipas tij kjo pjesë u takon deputetëve.