“Le Journal” ka botuar të mërkurën e 27 prillit 1938, në ballinë, fotot që ndërlidhen me mbretëreshën më te re të Evropës të asaj kohe, Geraldinë Apponyi. Përshkrimi është si më poshtë:

“Në Tiranën festive, Zogu i Shqipërisë martohet me konteshën Geraldinë.

Skena nga jeta shqiptare në prag të dasmës mbretërore: portretet e të fejuarve gjenden kudo, në harkun e një kafeneje (lart) dhe (djathtas) në gjerdanin e kalit të një fshatari entuziast.

Në të majtë: malësorët vijnë në qytet ku do të zhvillohen ceremonitë e dasmës, duke valvitur tullumbace të vogla për të treguar gëzimin e tyre”.

Moda parisiene e ka bindur mbretëreshën e ardhshme të Shqipërisë

Brenda disa ditëve, Kontesha Geraldinë Apponyi do të bëhet mbretëreshë e Shqipërisë.

Deri tani, ajo e kishte për zakon të vishej shumë sportive, dhe porosiste veshjet e saj në Budapest.

Por e kuptojmë që veshja e dasmës së një mbretëreshe është çështje më delikate. Kontesha Geraldinë i është referuar për këtë stilit parisien.

Fustani i saj do të jetë prej sateni të bardhë, i zbukuruar me gurë të çmuar, perla dhe qëndisje prej argjendi mbi të gjithë pjesën e sipërme, e cila do t’i përshtatet deri në bel. Fundi do të jetë shumë i gjerë dhe i gjatë, i prerë (i hapur) në pjesën e përparme që të dallohet një tjetër fund më i shkurtër dhe më i ngushtë.

Një vello sateni e bardhë, e stolisur me qëndisje prej argjendi do të fiksohet në supe dhe bel.

Pra, ky fustan u bë në Paris ndërsa kontesha gjendej në Tiranë.

Një ekip i posaçëm u dërgua pranë saj tre javë më parë me “copat për fustan”. Gjatë tetë ditëve, pasi kontesha zgjodhi në mesin e modeleve të dizajnuara posaçërisht për të, ajo i provoi ato. Fustani, i bërë këtu sipas atyre copave, nuk do të ketë fare nevojë të provohet para ceremonisë.

Kuptohet se diçka e tillë aq e çmuar nuk mund t’u besohet disa njerëzve të zakonshëm. Princeshat Maxhide, Ruhije dhe Myzejen, motrat e mbretit Zog, do të marrin për në Tiranë fustanin e nusërisë të mbretëreshës së ardhshme në valixhet që ata kanë mbushur me tualetet e tyre, të porositura gjithashtu në Paris.

Mbretëresha GeraldineMbreti Zog