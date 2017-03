Lani atletet tuaja të bardha me këto dy përbërës dhe do të duken si të reja

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Stina e pranverës nuk mund të mendohet pa të bardhën dhe është vërtetuar shkencërisht se kjo ngjyrë na bën të ndihemi të gjallë dhe më të lumtur.

Por rrobat, këpucët apo aksesorët e bardhë bëhen lehtësisht pis, e sidomos në qytetet tona ku niveli i pluhurit është i lartë. Shpesh, atletet e bardha pëfundojnë në lavatriçe.

Më poshtë ju tregojmë mënyrën më të lehtë dhe të shpejtë si të pastroni atletet e bardha.

Përbërësit:

½ filxhan uthull të bardhë

¼ filxhan sodë buke

1 furçë

Përdorimi:

Përzieni sodën e bukës me uthullën e bardhë derisa të bëhet si shkumë. Përdorni furçën për të pastruar atletet dhe lërini për 30 miuta.

Më pas, shplajini me ujë të ftohtë dhe atletet do të duken si ditën e parë që i keni blerë.