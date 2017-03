Labinot Tahiri ka dy fjalë për ‘jahtin’ e Shpendit(Foto)

Këngëtari Labinot Tahiri përmes rrjetit social Facebook i doli në mbrojtje Shpendit pas akuzave që mori për fotografinë.

Ky është reagimi i plotë i Labit:

“Shkrim për Shpend Ahmetin!

Po ju a menduat, mos me e rrespektua askush Shpendin për faktin që qenka Kryetarë i Prishtinës?

Menduat, se po deshka të rri mbyllur dhe pa asnje shok për ta respektuar?

Haha çfarë qudira prodhon kjo Kosovë!!

Njeri me familje atje, ndersa këtu flasin për Jahtin se ku ka qene ulur!!!

E beri Prishtinë me ujë.

I sjelli Autobusat.

I beri disa parkingje të mira.

Kam qene musafirë në Komunen e Prishtinës kishte bërë rregull si me qenë në Komunên e Berlinit.

Po e shohim me ndryshe Prishtinën.

Kadal, mos kqyrni tash veq me rrezu, se për ta rrezuar e rrezon popullata ose e vazhdon mandatin e tij Popullata.

VOTA!

Thjesht unë flas drejt e jo me bishta. E dim mirë që kurrë ç’far Jahti nuk ka Shepnd Ahmeti.

Kryetarë kurr zanin ni nuk ta kam,,,,as në telefon e as ne ndonje takim!

Kurrë dreka e darka me mua e as unê me ty nuk kemi hanger.

Ama, sinqerisht me pengoi shumë ky lloj lajmi!

Kryetarê, shko futja në ndonjë vend si Spanjë apo Dubai se mirë i ke punët.

Labinot Tahiri Ferizaj Kosovë e Shqipërisê.”

