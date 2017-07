Ky është numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara nga paslufta në Prishtinë (dokument)

Ndërtimi.info ka siguruar të dhënat e numrit të lejeve ndërtimore që janë lëshuar nga Komuna e Prishtinës përgjatë viteve 2001-2017.

Numri total i lejeve të dhëna deri tash është 1.434. Vitet ekstreme janë viti 2010 kur janë lëshuar 176 leje ndërtimore, viti 2016 me 162 leje dhe viti 2015 me 159 leje. Kurse në vitin 2002 janë lëshuar 5 leje ndërtimore, që përcillen nga viti 2001 me 8 leje ndërtimore dhe viti 2009 me 29 leje.

Më poshtë keni tabelën e plotë me të dhënat e lejeve ndërtimore përgjatë viteve: