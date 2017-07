Kusari: Koalicioni LAA nuk e voton Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Në një prononcim për Gazetën Online Insajderi, kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se deri sa të zyrtarizohet i nominuari i PAN-it për kryetar të kuvendit, koalicioni LAN nuk ka një qëndrim zyrtar.

“Së pari, qëndrimi im do të jetë në koordinim me dy partitë të tjera me të cilat ne jemi në koalicion. Derisa të ketë formalisht të nominuar [për kryetar të Kuvendit të Kosovës v.j] nuk kemi çfarë qëndrimi të japim”, ka thënë Kusari-Lila.

Edhe pse PAN nuk e ka zyrtarizuar emrin e të nominuarit për kryetar kuvendi, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Rexhep Hoti, kishte thënë se PAN-i do ta nominojë Kadri Veslein për kryeparlamentar.

E Kusari-Lila shprehet se koalicioni të cili i përket partia e saj nuk ka një qëndrim zyrtar rreth nominimit të mundshëm të Veselit. Megjithatë, Kusari-Lila thotë se “nëse do vendoste vullneti i lirë i secilit deputet, z. Veseli nuk do të merrte votat e mjaftueshme”.

Kusari-Lila ka thënë se kryetari i PDK-së nuk do t’i merrte as votat e LAA-së për postin e kryeparlamentarit.

“Qëndrim zyrtarisht nuk ka, por nuk ka as absolutisht vullnet që të votohet z. Veseli për kryetar të Kuvendit. Do të thotë se, edhe sikur të jetë në vullnetin e lirë të secilit deputet, z. Veseli nuk merr vota prej nesh në këtë rast. Por, sidoqoftë mbetet të pritet se kush do të jetë kandidat për kryetar kuvendi nga koalicioni PAN”, deklaroi kryetarja e Alternativës.