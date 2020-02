Nga 15 marsi të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, ka thënë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti

Albin Kurti ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media të enjten.

“Kosova e heq tarifën për lëndën e parë që vjen nga Serbia. Tarifa hiqet tërësisht nëse reflekton Serbia”, ka thënë Kurti, raportojnë mediat kosovare.

Sipas Kurtit, kjo është shenjë e vullnetit të mirë nga ana e Kosovës për fillimin e zgjidhjes së mirëfilltë të problemeve tregtare që kanë dy vendet, përcjell albinfo.ch.

“Për këtë gjest të qeverisë tonë, qeveria e Serbisë t’i përgjigjet me ndërprerjen e fushatës për çnjohjet e Pavarësisë së Kosovës përmes një zotimi të qartë dhe të fillojë me eliminimin e barrierave jo tarifore për Kosovën”, ka thënë Kurti.

“Nga Ministria jonë e Ekonomisë, kamë mësuar se ka një dosje të madhe të shkeljeve të marrëveshjes së CEFTA-s për mallrat kosovare”.

Kurti ka njoftuar se ka pasur takim në mesditë me zvëvendëskryeministrin Hoti, dhe në vija të trasha e ka njoftuar se sot do të dalë me qëndrimin sa i përket reciprocitetit me një anë dhe heqjen e tarifës për lëndën e parë që vjen nga Serbia.