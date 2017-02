Kur ca gjykatës i zë zullumi

Nga Dritan Hila

Në një reagim të saj Shoqata e Gjyqtarëve të Shqipërisë i është kundërvënë Ambasadës Amerikane, që refuzoi vizat e disave prej tyre.

Gjëja e parë që të vjen ndër mend është budallallëku i kësaj shoqate. Çdo shërbim konsullor kudo në botë ka një klauzolë ku thotë që konsulli nuk jep shpjegime për arsyen e refuzimit apo anullimit të vizës. Sado arbitrare të duket kjo, mund të ndodhë për arsye të qenësishme, për bindje të brendshme të titullarit dhe madje edhe për arsyen banale se nuk i pëlqen fytyra e kujt kërkon vizë. Ndërsa në rastin shqiptar, kjo përfaqësi mund edhe mos t’i kishte dhënë fare këto viza. Asnjë gjyqtar apo prokuror nuk e justifikon me rrogën që merr biletën e avionit për në SHBA dhe aq më pak qëndrimin. Asnjë prej tyre, përjashto rastet e shërbimeve, nuk ka para të shkojë në kontinentin tjetër. Megjithatë Ambasada ju ka dhënë vizën dhe në një moment të caktuar e revokon. Në këtë rast arsyet kanë qenë të kuptueshme: bëhet fjalë për eksponentë të përfolur për korrupsion. A është kjo një goditje nën brez e kësaj ambasade? Po është. A është një shenjim që ju ka bërë këtyre personave? Po. A i penalizon kjo në një pastrim që do të bëjë së shpejti nëpërmjet vetingut? Patjetër që po. A është ky penalizim i tyre i padrejtë, pa pasur një proces të drejtë dhe të paanshëm, siç mund të quhet në gjuhën e jurisprudencës? Eshtë. Ashtu siç është e sigurtë që asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të justifikojë pasurinë, nëse do të gjendej përpara një komisioni llogaritarësh të pakorruptueshëm; ashtu siç është e paimagjinueshme që ambasada e ka bërë këtë selektim, pa pasur informacion nga agjensitë inteligjente të shtetit të saj. Jo më kot 16 agjensitë e inteligjencës të deklaruara që ka SHBA, shpenzojnë më shumë buxhet se gjithë mbrojtja. Dhe nuk ka qenë e vështirë për të kaluar në sitë 800 gjyqtarë e prokurorë që ka Shqipëria. Është një detyrë për kursantë. Por për të arritur në konkluzionin se ky sistem është i korruptuar nuk duhet shumë mund e djersë. Mjafton të shikosh femrat që tejkalojnë çdo star televiziv në veshjet, bizhutë dhe bisturitë plastike, dhe burrat me makinat e tyre. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja për të kuptuar sesa të pasur janë këta njerëz të shoqatës që pretendon se përfaqëson gjykatësit shqiptarë, është vetë letra dhe arroganca që kanë duke i bërë karshillëk Ambasadës së Superfuqisë. Kjo është atribut i njerëzve që kanë shumë, por shumë para. Dhe pak mend./dritare.net