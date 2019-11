Suksesi nuk përcaktohet si limit, por thjesht vjen natyrshëm në udhën e realizimit të vetvetes

Ishte një telefonatë jo fort e zakonshme. Kompania e tij ishte përzgjedhur nga “Hugo Boss”, në mesin e dhjetëra kompanive të tjera në metropolin Britanik. Nuk ishte thjesht një arritje, një sfidë e kaluar suksesshëm më shumë se një reflektim. Ishte ky lajm që e bëri Kujtim Hasanin të kujtojë momentet e para kur u gjend në Londër, kur nuk ishte thjesht mungesa e gjithkasë, e gjithkujt që mund t’i jepte qoftë edhe një ndihmë sado të vogël .

Ishin momentet e para kur gjetja e një punë përbënte domosdoshmëri, dhe ai nuk mund të hamendësonte në zgjedhje dhe po tre ditë më pas gjeti një punë.

Një punë si pjatalarës në një restorant, ku më shumë i gëzohej faktit se tashmë kishte një punë sesa të mendonte për mundësitë e jashtëzakonshme që të ofronte Londra për argëtim si i ri që ishte.

Në mendjen e tij kishte shumë ide, që shpesh përplaseshin në hapësirat dhe mundësitë që të ofron metropoli britanik por duket se fati në ato momente ishte në anën e tij. Janë ato momente kur duket se gjithçka është e parashkruar dhe “lutja” e pronarit të lokalit që të rrinte “Security” duke se po ftillonte më shumë idetë e tij. Mbase kurrë nuk do ta kishte besuar se një ditë do të punësonte edhe pronarin.

Janë ato momente reflektimi që dritësonin qëllimin e të riut shqiptar të sapogjendur në kryeqytetin britanik, ku eksperienca disa mujore do të ishte e mjaftueshme për Kujtim Hasanin.

E pa tek i përkëdhelej sedra tek kërkohej gjithnjë e më shumë, me pagesë gjithnjë e më të lartë dhe vjen momenti që duhej vendosur.

Shpirti sipërmarrës nuk do ta lente atë të ishte thjesht i punësuar. Tashmë ai do të kishte kompaninë e tij dhe mbetej thjesht moment i kaluar biseda me bosin dhe ishte i bindur se një ditë do ta prevalonte.

Natyrshëm që momentet e para si pronar kompanie ishin sfida që Kujtim Hasani i kaloi me sukses dhe fale përkushtimit të tij “KDSecurity “ u zgjerua me saf dhe me projekte gjithnjë të mëdha.

Vit pas viti falë besimit që kompanitë më prestigjioze krijuan për të, u bë e mundur që jo thjesht të njihej dhe të përzgjidhej mes kompanive rivale që mbase kishin kaluar dekada qëkur ishin themeluar.

I riu shqiptar kishte triumfuar drejt realizimit të ëndrrës së tij, në një profesion që tashmë e dashuronte dhe dukej se ky kishte qenë edhe çelësi i suksesit. Përkushtimi dhe devotshmëria ishin aksesorë të vyeshëm në realizimin e vetvetësor dhe tashmë janë gati krejt normale ofertat e shpeshta për përdorimin e shërbimeve të kompanisë së tij, që vijnë nga menaxherët e yjeve të botës, si David Beckham apo David Luis.

Metropoli britanik ishte fushëbeteja ku realizoi një segment të ëndrrës së tij, por asnjëherë nuk harroi rrënjët. Nuk ishte thjesht bërja e rrugës së fshatit të tij, që mbetet padyshim një nga perlat e trojeve shqiptare. E ndiente si obligim qytetar që të ndihmonte këdo që të mundte, nga vendlindja dhe jo vetëm.

Patjetër që investimin në mëmëdhe, duke punësuar me dhjetëra persona ishte në planet e tij, atëherë kur piketonte rrugët drejt suksesit.

Ai shprehet se dashuria për atë që bëni ju shpie drejt suksesit. Vullneti, përkushtimi, korrektësia ishin kyçe në rrugën e tij drejt suksesit.

Në kokën e tij ka shumë plane që nuk janë thjeshtë projekt ide që mund t’i sistemojë në copëzat e kohës së mbingarkuar.

Drejt shërbimeve “smart”, ku kërkohet rritja e cilësisë dhe produktivitetit është sfida e radhës. Investimi në burimet njerëzore e ka konsideruar si prioritet, si një ndër shtyllat që të garantojnë sukses. Duket se “zhvendosja e vëllait” nga drejtor banke ë kompaninë e tij është në shërbim të kësaj ideje. Natyrshëm që çdo plan i tij ka një shtojcë se çfarë mund të investohet tjetër në mëmëdhe

Padyshim që pasja e një familje e pajisur me vlerat më të mira shqiptare, me vlerat të cilat ai i trashëgoi dhe i mbarti përbën mozaikun e kompletuar të rrugës së suksesit të tij.

Ai shprehet se mbështetja e familjes ka qenë vendimtare në rrugën drejt suksesit dhe se ndjehet i lumtur që fëmijët kanë përqafuar vlerat më të mira shqiptare.

Ka shumë e shumë momente të vështira që ai i karakterizon thjesht si sfida që e kanë bërë ky që është, që nga ato momente kur krejt i vetëm u gjend në Londër, pa gjuhë e thuajse me shumë pak njohuri qoftë edhe për Londrën, ku nuk dinte se ku të shkonte por që Kujtimi modestësisht i përmbledh në “si gjithë të tjerët”.

Pas përballimit të çdo sfide është suksesi q të sjell edhe kënaqësinë. Dhe kjo nuk kufizohet vetëm më punësimin e dhjetëra bashkatdhetarëve, apo qoftë edhe britanikëve, në kompaninë e tij.

Është gjithçka që bën në rrugën tashmë të zgjedhur, ku duket se suksesi nuk përcaktohet si limit, por thjesht vjen natyrshëm në udhën e realizimit të vetvetes.

Gjithmonë pozitiv Kujtim Hasani ka një mesazh që përkon me mosdorëzimin, aftësinë për të përballuar sfidat. Asgjë nuk është e pamundur –shprehet ai duke shtuar se nëse vërtet e dashuroni një gjë dhe jeni të përkushtuar në realizimin e saj, patjetër do të bëhet realitet. Ai gjithashtu vë theksin në domosdoshmërinë e ruajtjes së vlerave më të mira shqiptare, sidomos nga mërgimtarët shqiptarë.

Shpresojmë që rruga drejt suksesit e Kujtimit të mbetet një fanar, sidomos për brezin e ri dhe jo vetëm. ..

