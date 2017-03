Kujdes! Nesër në Kosovë rikthehet i ftohti

Tweet on Twitter

Nga dita e premte dhe në fundjavë masa të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të shtrihen mbi rajon, ku do të sjellin mot të butë me diell dhe vransira.

Temperaturat e ajrit do të mbesin mbi vlera mesatare për këtë periudhë kohore, me minimale që do të sillen nga -1C deri në +4C, e ato maksimale nga 12C deri në 16C.

Do të fryejë erë drejtimesh të ndryshme, mesatarisht e fuqishme 5-12m/s, e në fundjavë nga juglindja 3-6m/s. Shtypja atmosferike deri nesër do të zbres nën vlera normale, e më pas do të shënojë rritje.