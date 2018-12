Fillesa e këtij procesi ka qenë pikërisht fundviti i kaluar, kur Ilir Meta firmosi edhe mosdekretimin e tij të parë ndaj një ligji të qeverisë, atij për tarifat e reja në sistemin gjyqësor

Të paktën pesë herë. Madje edhe dy herë për të njëjtin ligj. Presidenti i Republikës, duket se nuk ia ka “përtuar” aspak kryeministrit me kthimin mbrapsht të ligjeve që ka hartuar qeveria e tij. Teksa fillesa e kësaj, ka qenë pikërisht fundviti i kaluar, kur Ilir Meta firmosi edhe mosdekretimin e tij të parë ndaj një ligji të qeverisë. Ka qenë ai i tarifave të reja gjyqësore, i cili shënoi kështu edhe nisjen e një procesi që do të përsëritej jo pak gjatë këtij viti. Teksa rasti më i fundit, ka qenë ai i ditës së djeshme, kur presidenti Ilir Meta, i riktheu Kuvendit për rishqyrtim ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”, duke argumentuar se ai favorizon të pasurit. “Presidenti kërkon Kuvendit të rishqyrtojë këtë ligj me qëllim që ai të mos bjerë ndesh me parashikimet kushtetuese, ku përfituesit realë të lehtësirave fiskale të parashikuara në këtë ligj, të jenë të gjithë qytetarët shqiptarë dhe biznesi, pa diferencime dhe me trajtim të barabartë”, citonte ai në argumentimin e tij. Dke shtuar mes të tjerash se ky ligj “krijon paqartësi dhe mundësi abuzivizmi ndaj bizneseve”. Ndërsa para këtij ligji, kujtojmë se ka qenë pikërisht ai i buxhetit të vitit të ardhshëm, që kreu i shtetit ia ktheu mbrapsht Kuvendit. Një vendim ky, i marrë prej tij në një situatë mjaft të nxehtë në vend, siç është ende ajo e protestave të studentëve, të cilët kërkojnë prej kryeministrit plotësimin e asaj që ata e kanë cilësuar si lista e “8 kërkesave”. “Presidenti i Republikës, duke ndjekur me shumë vëmendje situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e studentëve dhe duke synuar interesin më të mirë në përmbushjen e objektivave sociale, si dhe në garantimin e stabilitetit në vend, ka vendosur kthimin në Kuvend të ligjit “Për buxhetin e vitit 2019”, argumentoi kreu i shtetit lidhur me këtë. Për të vijuar më tej, me një tjetër ligj të rëndësishëm të fushës ekonomike, siç ka qenë ai për lojërat e fatit. Një ligj ky të cilin ai madje e ka kritikuar mjaft ashpër, deri edhe në cilësimin e tij si shkatërrues për shoqërinë. Sipas kreut të shtetit, mbështetja e bizneseve në fushën e lojërave të fatit për gjithë kategoritë e tyre, përbën një pengesë serioze për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social. Një masë kjo, ndaj të cilës duket se ka reaguar edhe vetë qeveria, ndërsa e ka shpallur tashmë datën 1 janar të vitit të ardhshëm si ditën kur nuk do të ketë më pika bastesh, apo loto nëpër qytete.

PRECEDENTI

Dy herë mbrapsht i njëjti ligj, ai për godinën e Teatrit Kombëtar

Që kreu i shtetit të kthejë mbrapsht një ligj të qeverisë, kjo duket se është një gjë normale. Por ajo që ka ngjallur më shumë debat në këtë proces gjatë këtij viti, duket se ka qenë kthimi mbrapsht i të njëjtit ligj për dy herë me radhë. Kjo ka ndodhur pikërisht me ligjin për godinën e Teatrit Kombëtar, ku kthimi i parë i tij ka qenë në fund të korrikut të këtij viti. Atëherë, Meta e argumentoi këtë me faktin se së pari, ky ligj sipas tij shkelte parimet e “barazisë përpara ligjit” dhe “lirisë së veprimtarisë ekonomike të shtetasve”, parime këto të cilat gëzojnë një mbrojtje të veçantë nga Kushtetuta. “Së dyti, nuk është në harmoni me parimet themelore kushtetuese të identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kombëtare mbi të cilat qytetarët e Shqipërisë kanë vendosur të ngrenë dhe zhvillojnë shtetin e tyre”, ishte një argument tjetër i Metës, lidhur me një fakt të tillë. Ndërkaq, ligji që i hapte rrugë shembjes së Teatrit Kombëtar dhe ngritjes së një Teatri të ri dhe modern, në vendin ku ndodhet godina ekzistuese, u kthye për herë të dytë prej tij në datën 11 tetor të këtij viti.

Ligjet e datat kur Presidenti i ka kthyer mbrapsht për rishqyrtim:

11 Dhjetor 2017

Mosdekretim i ligjit për tarifat gjyqësore

31 Korrik 2018

Mosdekretim i ligjit për lojërat e fatit

27 Korrik 2018

Mosdekretim i ligjit për Teatrin Kombëtar

11 Tetor 2018

Kthim sërish mbrapsht i ligjit për Teatrin

13 Dhjetor 2018

Mosdekretim i ligjit për Buxhetin e ri 2019

20 Dhjetor 2018

Mosdekretim i ligjit për tatimin, dividentin.