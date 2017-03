Kryeministri Rama emëron Xhafën ministër të Brendshëm. Mësoni 3 të tjerët

Tweet on Twitter

“Fatmir Xhafa do të jetë ministri i ri i Brendshëm, Olta Xhaçka ministre e Mirëqenies Sociale, Ogerta Manastirlliu ministre e Shëndetësisë, Eduart Shalsi i Pushtetit Vendor”. Kështu u shpreh Kryeministri Edi Rama në një dalje për mediat nga selia e PS, pasi përfundoi mbledhja e Kryesisë.

Në këto 13 javë që kanë mbetur deri në zgjedhjet e përgjithshme, dikasteri më i rëndësishëm në vend, ai i Ministrisë së Brendshme do të drejtohet nga Fatmir Xhafa. Ai është një nga njerëzit më të vjetër në PS dhe që ka drejtuar këto 3 vite e gjysëm Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Po kështu Xhafa ka drejtuar edhe komisionin e përkohshëm të Reformës në Drejtësi.

Pra me largimin e Tahirit, Rama ka vendosur sërish një person politik në drejtimin e kësaj ministrie që ka edhe rolin kryesor në përgatitjen dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve pas KQZ-së.

Po kështu një dikaster tjetër i rëndësishëm është ai i Shëndetësisë. Rama aty ka dërguar Ogerta Manastirlliun që deri më tani ka qenë drejtoreshë e qendrës më të madhe spitalore në vend. Manastirlliu nuk është njeri shumë politik, ajo ka shërbyer si nëpunëse në Bashkinë e Tiranës së drejtuar nga Rama dhe është emëruar në QSUT dhe nga sot do të jetë Ministre.

Së treti, Olta Xhaçka, deputetja e PS-së do të jetë ministre e Mirëqenies Sociale që së fundmi drejtohej nga Blendi Klosi dhe më herët është drejtuar nga Veliaj. Edhe Xhaçka është një emërim politik.

Së katërti, Eduard Shalsi do të drejtojë ministrinë më me pak peshë të kësaj qeverie, atë të Pushtetit Vendor. Roli i këtij dikasteri ka qenë reforma territoriale që u krye nga Çuçi. Eduard Shalsi do të drejtojë këtë ministri pa portofol në 13 javët e fundit të qeverisë Rama. Shalsi është deputet i PS, edhe ky si Manastirlliu vjen nga administrata e Bashkisë së Tiranës në kohën kur drejtohej nga Rama. Muajt e fundit, Shalsi u vendos në qendër të akuzave pasi ishte iniciator i ligjit për importin e mbetjeve. Ligj që mbeti në sirtarët e qeverisë.

Kryeministri lëvizi 4 ministra pak para zgjedhjeve parlamentare të 18 Qershorit me argumentin se ministrat që ishin (Tahiri, Beqaj, Klosi dhe Çuçi) i duheshin për të drejtuar fushatën elektorale.

Siç shihet, ministrat e rinj (me përjashtim të Xhafës) kanë një profil të ulët publik dhe politik.