Krijimin e Mafias së Vërtetë e ndërpret vetëm protesta qytetare…

Asnjëherë deri më sot, s’do të mund të flitej për ekzistencë të mafies së vërtetë në Shqipëri. Mafia e vërtetë s’ka ekzistuar sepse ajo me organizimin dhe rregullat e saj do të ishte në luftë me shtetin përmes vendimarrjes së kupolës së saj.

Në Shqipëri gjatë 25 vjetëve të fundit, ka pasur përfaqwsues të interesave të korrupsionit, të krimit të organizuar, të trafiqeve por ata gjithnjë kanë të tentuar të bashkëpunojnë me politikën, shtetin e qeverisjen duke qenë herë të sulmuara, herë të lëna të lira nga paaftësia e ndoshta herë në bashkëpunim segmentar, por asnjëherë nuk kanë të organizuar institucionalisht në formën e një mafie të vërtetë, me rregullat, organizimin dhe kupolën e tyre.

Në Shqipëri, pas 2013, kur individët me rekorde kriminale e trafikantët veshën kostum politik dhe qeverisja rezervoi poste kyce për përfaqësuesit e tyre në administratën publike, u krijuan kushtet për lindjen e mafias së vërtetë. Po ata s’arritën të organizohen në formën e një mafie të vërtetë, duke mundur vetëm të krijojnë një lidhje pengmarrjeje reciproke me Ramën.

Ata prej kohësh po presin momentin e përshtatshëm, që për shkak të nevojës që Rama ka për ta, për të fituar me çdo kusht e mjet zgjedhjet e 2017, të ndërtojnë sistemin e mafias së vërtetë. Drejtësia e reformuar do të rezultojë e dështuar për të penguar krijimin e mafias së vërtetë nëse Rama do të vendosë nën kontroll drejtësinë.

Kultivimi i kanabisit i ka dhënë të gjithë këtij kontigjenti mundësinë e kapjes së “juridiksionit territorial” (zonat e kultivimit të kanabisit) përveç “juridiksionit lëndor” (paratë e pista nga korrupsioni dhe krimi i organizuar) të cilin e zotërojnë prej kohësh. E thënë më thjesht, me zotërimin e “juridiksionit territorial” ata do të organizohen si mafie e vërtetë në territoret e tyre, që do të jenë “minirepublikat” ku kontrollojnë edhe kultivimin e kanabisit, edhe trafiqet, edhe krimin e organizuar dhe paratë e korrupsionit.

Ata po presin zgjedhjet e ardhshme që ky projekt i tyre të marrë jetë. Dhe nëse ata do të futen në listat e deputetëve, konkretisht me emrat e tyre konkretë apo me manekinët e tyre, dhe për më tepër s’do të ketë kundërveprim të fuqishëm e masiv qytetar a veprim të qartë ndërkombëtar, formësimi i mafias së vërtetë do të ishte një ngjarje e sigurtë.

Veprimet e ardhshme të mafias së vërtetë më tej do të ishin rezultat i vendimeve të kupolës së saj kundër shtetit në përgjithwsi, po më konkretisht kundër policëve, prokurorëve, gjykatësve deri edhe kundër politikanëve, biznesmenëve apo gazetarëve që cënojnë veprimtarinë dhe ekzistencën e tyre. Drejtuesit e këtyre “mini-republikave mafioze të krimit, korrupsionit dhe kanabisit”, pasi të kenë siguruar pozicionin politik të deputetit, do të bashkoheshin për të realizuar “masën kritike” për të kontrolluar formimin e qeverisë si dhe emrat e ministrave e shumë shpejt edhe emrin e kryeministrit si dhe sistemin gjyqsor.

Përderisa embrionet, tashmë prezente në Kuvend, Qeverisje dhe Administratën Publike, e kësaj Mafie të Vërtetë që eventualisht do të mund të lindë nesër janë vendosur nën komandën e Ramës për të manipuluar zgjedhjet, përdoren dhe mbrohen me çdo mjet prej tij, ka vetëm një rrugë për të ndërprerë krijimin e saj: protestat qytetare, masive e të pandalshme, deri në çrrënjosjen e plotë të rregjimit të korrupsionit, krimit dhe kanabisit që është ushqimi i tyre themelor…/Syri.net/