Kampioni i Afrikës ka aranzhuar miqësore më 28 mars me Guinean, pikërisht në ditën kur flitej se do të përballej me Kosovën.

“Kameruni ka aranzhuar dy ndeshje miqësore për muajin mars. Pas Tunizisë me të cilën luan më 24 mars, katër ditë më vonë, në Bruksel ata luajnë me Guinean”, shkruan “cameroon-info.net”.

Edhe kryetari i FFK-s, Fadil Vokrri, kishte thënë për Gazetën Olle se ka bisedime, por jo edhe marrëveshje të arritur.