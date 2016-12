Korrupsioni, kasaphanë shqiptare

Korrupsioni është kryefjala e shqiptarëve, kudo ku ata punojnë e jetojnë. I ndërkombëtarizuar tashmë, korrupsioni i ka bërë shqiptarët rob të autoritetit të tij, duke ua marrë kohën edhe në momentet me të çmuara që kanë njerëzit. Korrupsioni është kthyer në bisedë e parë në ditë feste e gëzimi, në dasma, në tryeza ditëlindjesh, në ceremoni mortore, në udhëtime turistike, në rrethe të ngushta familjare, në takime mes të ftuarish, mes miqsh, në të gjithë kategoritë e moshave dhe profesioneve. Korrupsioni është shtrirë si tentakula kancerogjene, që mban peng shpresën e njerëzve për një të ardhme të begatë, than çdo shpresë atje ku tonet e bisedave janë me shigjetë lart. Nuk ndodh vetëm një herë kështu, nuk është një episod i shkëputur, por korrupsionin si term, si nocion, si ndjesi, ku nuk e shohim, ku nuk e takojmë. Na vjen përballë, kapadai, i plotfuqishëm, madhështor, sikur të jetë pronar i suksesshëm dhe i paprekshëm nga askush. Thonë se korrupsioni këtu mes nesh ka qenë, por këto vite të demokracisë, është rritur e zhvilluar, është fuqizuar e shtrirë në çdo krah e anë. Të paktën kështu thuhet me zë dhe ne duhet të respektojmë mendimin e gjithkujt.

Ngado ta shohësh korrupsionin rezulton se ai është hanxhar, është masakër, kasaphanë në shoqërinë shqiptare. I tillë ka qenë kudo ku ka qëndruar, këto gjurmë ka lënë. Në çdo rast korrupsioni ka hapur plagë, ka nxitur mëritë, ka përvëluar njerëz të pafajshëm, ka bërë kërdinë, ka vedhisur pasuri, ka shkaktuar viktima. Ka vrarë njerëz pa asnjë shkak, ka nxirë e sakatuar shpirtra shenjtorë. Korrupsioni është vrasës në heshtje, është si hije, si pendë korbi. Ai nuk duket me sy, por hapat e tij shquhen lehtë. E dëgjojnë ata që kanë vesh, ata që kanë ndjesi. Ata që janë partnerë të korrupsionit, që janë të ushqyer prej tij dhe ushqejnë tentakula lubie, që nuk dinë të ngopen kurrë e shohin botën nga lartësitë e parajsës.

Sa shumë e kapur është politika shqiptare nga korrupsioni. E kapur keq, aq keq, sa nuk ka asnjë mundësi ti shpëtojë prej thonjve të tij të padukshëm. Ai është i shpërndarë në koordinata të ndryshme dhe ka hyrë thellë në trupin e politikës. E ka bërë atë për vete dhe e luan me të si të dojë. Kemi 26 vjet që korrupsioni është mes nesh, sikur të ishte pjesëtar i shoqërisë shqiptare. Thonë se korrupsioni ka hipotekuar pasurinë e tij, bashkëjeton me partnerë, është bërë njësh me deputetë, me plitikëbërës, me grabitës profesionistë dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Nuk ka asnjë argument të kundërt me këtë që themi. Të dalë dikush që vërteton të kundërtën.

Është bërë kasaphanë në Shqipërinë postkomuniste. Kanë ndodhur aq shumë masakra, tragjedi sa në asnjë periudhë historike populli shqiptar nuk ka humbur aq shumë jetë njerëzish sa në këto 26 vjet demokraci. Jemi vrarë e sakatuar mes nesh, me njeri-tjetrin, vëlla me vëlla, gjak me gjak, shqiptari me shqiptarin, fisi me fisin, krushku me krushkun, djali me nusen. Kemi humbur shumë gjak, e kemi çuar dëm, e kemi hedhur në lum për një dreq vijë ujë, për një fjalë goje, për një shikim të paqëllimshëm të syrit. Kasaphanë e madhe ka ndodhur dhe vazhdon akoma nga ky i mallkuar korrupsion, mes shqiptarëve, mes njerëzve që e duan paqen dhe shoqërinë e njeri-tjetrit. Po kush e futi kaq thellë këtë sondë gjakpirëse! Kundër kujt luftojnë shqiptarët që shpenzojnë kaq shumë energji, derdhin gjak pa kurrfarë qederi. Nuk luftojnë korrupsionin, këtë mortajë, këtë epidemi që vjen prej shekujsh, por vrasin e poshtërojnë njeri- tjetrin. I marrin jetën njeri-tjetrit dhe harrojnë se kush ikën nga kjo botë nuk kthehet dot më. Po ku t`a gjejnë ata kasapin, autorin e krimeve të rënda, që e bënë botën të mendohet. Madje të mendohet gjatë.

Korrupsioni nuk është larg, nuk fshihet, nuk ka ku fshihet. Ai është mes shqiptarësh, mes deputetëve, është në Parlament, del e flet në foltoren e Parlamentit, jep urdhëra dhe askujt nuk ia mban t`ia kthejë mbrapsht. Është finok korrupsioni, është dinak, është hundëpërpjetë, por edhe i thjeshtë. Ka natyrë të butë, por edhe të ashpër. Ka kulturë të gjerë, është profesionist. Njeh shumë. E njohin shumë. Njeh politikanë, deputetë, ish qeveritarë, biznesmenë, drogmenë, trafikantë. Ja, me këta bën shoqëri korrupsioni. Ndërsa njerëzit e thjeshtë i merr për gogolë, injorantë; i fyen, i shan, tallet me ata, sa herë do. Është ca nazeli, sepse është rritur me pekule, është i përkëdhelur shumë dhe kjo e ka bërë ca mendjemadh. Megjithatë ai nuk e çan kokën. Sa herë që mërzitet, takon deputetë, liderë partish, shkëmben romuze me ta dhe largon nga vetja çdo dyshim, ndjesi të keqe.

Politika ka hedhur dyshime dhe është shumë e sigurtë se ka gjyqtarë, prokurorë, ish qeveritarë, qeveritarë në detyrë, politkëbërës, që janë bashkëpunëtorë të zellshëm me korrupsionin. Sipas politikës, rastet janë peshq të mëdhenj, që kanë bërë kasaphanë në shoqërinë shqiptare. Thuhet sa kanë bërë vjedhje të mëdha, kanë marrë klientë peng, kanë kryer mitmarrje me shuma marramendëse. Ka plot trafikantë që kanë bërë namin këto 26 vjet demokraci. Kanë vjedhur, kanë bërë pasuri të madhe, aq kanë grumbulluar, sa nuk e dinë si do shpëtojnë nga ligji i vetingut./Agjensia e Lajmeve Sot News/

Nga Sokrat NDREÇKA