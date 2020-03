Pas konfirmimit të dy rasteve të para me koronavirus një babai dhe nje djali të ardhur nga Firence, qeveria ka vendosur mbylljen e te gjitha shkollave per dy jave. Bashkëngjitur me të do pezullohen fluturimet me Veriun e Italise dhe “zonat e kuqe” ku vendi fqinjë ka futur në karantinë 15 milionë qytetarë, në lombardi dhe Veneto.

Kryeministri Rama nga mbledhja e sotme e qeverisë ku u vendos për këto masa tha: “Masat e sotme, gjithnjë në ndjekje të protokollit të përcaktuar janë pezullimi i fluturimeve direkte nga Veriu i Italisë dhe me të gjitha zonat e kuqe deri në datën 3 prill, mbyllja e institucioneve arsimore për 2 javë për të ndaluar përhapjen e pastaj vlerësimi më tej.

“Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka raportuar se “Jane konfirmuar dy rastet e para me COVID -19, dy qytetare 54 vjec dhe 28 vjec banues në Tiranë, rast i importuar që ka udhëtuar nga Firence në Shqiperi, ku ka hyrë përmes pikes kufitare te Hanit të Hotit në 26 shkurt, ndërkohë që babai është rast i konfirmuar si kontakt i ngushtë” tregoi ajo.

Ministrja e shëndetsisë ka thënë se është kontaktuar urgjenca kombëtare menjëherë dhe sipas protokolleve janë marrë mostrat, kanë patur shenjat klinike, janë dërguar në laborator e kanë rezultuar pozitivë dhe dy qytetarët janë dhe po marrin shërbim pranë Infektivit në QSUT.

Rama ka bere apel per kujdes per vizitat neper spital, qe te shmangen sa me shume vizitat per te afermit e shtruar aty.

“Do ju lutesha shumë atyre që kanë të afërm në spital në QSUT të kufizojnë maksimalisht vizitat de të lehtësojnë punën e gjithë personelit por edhe të tonën e përbashkët” tha ai.

Por kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot nga mbledhja e jashtëzakonshme e Qeverisë, se OBSH kundërshton me forcë mbylljen e kufijve.“Në gjithë vendet ku ka prevaluar qetësia dhe vetëpërmbajtja dhe administrimi i këtij fenomeni kërcënues është më i mirë. OBSH kundërshton me forcë mbylljen e kufijve. E them këtë se në mënyrë të vazhdueshme është predikuar nga burime të pacertifikuara që nuk kanë asnjë kompetencë për këshilltarin apo sugjeruesin se duheshin mbyllur kufijtë dhe sic tregojnë eksperiencat e vendeve mbyllja e kufijve është një masë shumë drastike e papërdoruar pothuajse fare apo pjesërisht në raste shumë specifike të lidhur me të dhëna shumë specifike që vendi sot nuk i ka”- tha kryeministri Rama.